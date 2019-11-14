Туляки смогут получить бесплатную юридическую помощь

20 ноября Ассоциация юристов России (АЮР) совместно с Управлением Минюста России по Тульской области проведет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.

В рамках данного мероприятия для граждан проведут консультации на базе общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи, соответствующих структур федеральных и региональных органов власти, адвокатских образований, а также юридических клиник при ВУЗах, в том числе и по вопросам правовой помощи несовершеннолетним.

Получить бесплатные юридические консультации можно по следующим адресам: