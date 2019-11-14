Туляки смогут получить бесплатную юридическую помощь
Рассказываем, по каким адресам пройдут консультации.
20 ноября Ассоциация юристов России (АЮР) совместно с Управлением Минюста России по Тульской области проведет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.
В рамках данного мероприятия для граждан проведут консультации на базе общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи, соответствующих структур федеральных и региональных органов власти, адвокатских образований, а также юридических клиник при ВУЗах, в том числе и по вопросам правовой помощи несовершеннолетним.
Получить бесплатные юридические консультации можно по следующим адресам:
- в Управлении Минюста России по Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Благовещенская, д. 9 — с 9 до 18 часов (по вопросам в сфере деятельности Управления);
- в подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов (по месту их расположения) — с 10 до 18 часов (по вопросам в сфере деятельности Управления);
- в Тульской областной нотариальной палате по адресу: г Тула, ул. Советская, д. 112, 4-й этаж (офис ТОНП) — с 9 до 18 часов, (по вопросам в сфере деятельности палаты);
- в комитете по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области (по месту расположения отделений органов ЗАГС в муниципальных образованиях) — с 9 до 18 часов, (по вопросам в сфере деятельности органов ЗАГС);
- в адвокатских образованиях Тулы, по месту их нахождения — по предварительной записи по тел: 36−25−67, 36−38−69;
- в офисе Уполномоченного по правам человека в Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2, а также в общественной приёмной по адресу: г. Тула, ул. Болдина д. 50 — с 9 до 18 часов;
- в офисе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2 — с 10 до 17 часов, (по вопросам в сфере деятельности Уполномоченного);
- в офисе Уполномоченного по правам ребенка в Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2 — с 9 до 18 часов;
- в приемной Общественной палаты Тульской области совместно с представителями прокуратуры Тульской области, Управления Росреестра по Тульской области по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 49, 2-ой этаж — с 10 до 18 часов;
- в приёмных Общественной палаты Тульской области в муниципальных образованиях — в период времени с 10 до 16 часов, в соответствии с графиком работы приемной;
- в юридической клинике Тульского государственного университета, расположенной по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 155, кабинет № 121 — с 9 до 17 часов;
- в юридической клинике Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), расположенной по адресу: г. Тула, просп. Ленина, д. 104, кабинет № 301 — с 12 до 16 часов;
- в юридической клинике Автономной некоммерческой организации высшего образования институт законоведения и управления ВПА расположенной по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф.608 — с 14 до 17 часов;
- в юридической клинике Тульского филиала Международного юридического института, расположенной по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, д. 31 (вход со стороны ул. Сойфера, д. 20-а) — с 14 до 17 часов.
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