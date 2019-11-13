В Ваныкинской больнице создана паллиативная бригада для помощи больным детям

Фото предоставлено минздравом Тульской области.

Главврач больницы рассказала, как работает эта служба.

Главный врач Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д.Я. Ваныкина Ирина Рублевская рассказала, как организована работа по созданию выездных патронажных служб паллиативной помощи детям.

- Согласно приказу министерства здравоохранения Тульской области, мы сформировали и протестировали работу паллиативной бригады, которая выезжает на дом к детям с тяжелыми заболеваниями.

Состав необходимых врачей-специалистов определяется в зависимости от диагноза, осмотра и коррекции лечения. Многие из этих детей проходили лечение в нашем детском стационаре. Родители и дети уже хорошо знакомы с врачами и поэтому вызов паллиативной бригады будет более эффективным. Родители детей знают телефоны наших врачей, консультируются по различным вопросам.

Напомним, что выездная патронажная служба паллиативной медпомощи была создана в Тульской области для улучшения качества жизни неизлечимо больных детей.

В объем оказания услуг входят: осмотр врача-педиатра, проведение медикаментозной терапии, проведение массажа на дому, обеспечение медикаментами и расходными материалами, лечебным питанием при необходимости, консультация врачей, обучение родственников пациента приемам ухода за тяжелобольным ребенком и прочее.

Ориентировочная продолжительность визитов медицинского персонала к пациенту составляет:

первичный визит врача — 1,5 часа,

повторный визит — 45 минут — 1 час.

Визиты к крайне тяжелым пациентам осуществляются врачом два раза в неделю, медицинской сестрой — три раза.

Отметим, что финансирование выездной службы будет осуществляться за счет средств бюджета Тульской области.

Зоны обслуживания: