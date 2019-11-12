В Тулу привезут Пояс Пресвятой Богородицы

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Святыня пробудет в кафедральном соборе во имя Успения Пресвятой Богородицы с 15 по 20 ноября.

В рамках молодежной просветительской программы «Духовная связь» часть Пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга прибудет в Тульскую епархию.

Этот Пояс был сплетен из шерсти руками Самой Пречистой Девы. В IV или в VI веке он был принесен в Константинополь. В честь этого события был установлен праздник «Положения Пояса Пресвятой Богородицы», отмечаемый 13 сентября.

Часть Пояса Богородицы Восточно-Римские императоры брали в военные походы как боевую хоругвь. В конце XII века, при царе Петре IV, болгары отбили её у ромеев. Затем она попала в Сербию, и в XIV столетии царь Лазарь передал ее в дар Ватопедскому монастырю на Афоне. Оттуда Пояс и был привезён в Россию.