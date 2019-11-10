УК «Восход» отказалась убирать подъезды и двор многоквартирного дома в Туле

А вот деньги собирать с жителей не оказалась.

На днях на доме № 26 корп. 2 по ул. Фучика в Туле появилось объявление от управляющей компании «Восход». В нем черным по белому написан весьма не двусмысленный текст:

«С 09.11.2019 г. уборка территории, лестничных пролетов, вывоз мусора осуществляться не будет. По всем интересующим вопросам обращаться в ООО «Восход» или администрацию Тулы».

Каким образом, УК отвечает за вывоз мусора – неясно. Данной работой в Туле занимается компания «Хартия».

При этом про прекращение оплаты услуг этой компании ничего не говорится. Видимо подразумевается, то платить ей жители должны продолжать. Только вопрос: за что и в каком размере?

Myslo попросил прокомментировать данную ситуацию главу Пролетарского округа Сергея Шестакова:

– Деятельность этой компании еще с лета вызывает массу нареканий. В ее управлении находится 132 дома в Пролетарском округе. Информацию о расклейке объявлений мы направим сегодня же главе города, ГЖИ Тульской области и прокуратуру.

Ранее Myslo уже неоднократно писал про деятельность этой УК, городские власти также в курсе ситуации с этой компанией. При подготовке домов к отопительному сезону к руководству «Восхода» была масса вопросов. Но в ходе одного из рейдов заместитель директора УК просто сбежал и не захотел общаться с журналистами.

Как заявляли ранее власти, многие дома тогда готовились у зиме силами других организаций. Но сама УК «Восход» при этом продолжает работать. Теперь вот новый ход конем от этой компании. Посмотрим, как останется ли у нее лицензия на осуществление деятельности на этот раз.