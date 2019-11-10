Тула встретила нападающего «Зенита» Артема Дзюбу пряниками

Футболисты «Арсенала» и «Зенита» уже прибыли на стадион.

Через полчаса на стадионе «Арсенал» начнется матч с петербургским «Зенитом». Обе команды уже прибыли на поле и готовятся к игре.

За команду сине-бело-голубых будет играть Артем Дзюба, выступавший за тульский «Арсенал» в сезоне 2017/18. Несмотря на то, что Дзюба уже не играет за красно-желтых, у нападающего осталось много фанатов среди туляков.

«Спорт-экспресс» сообщает, что туляки вручили футболисту подарили знаменитый пряник. Что подарят футболисты ««Арсенала» гостям во время матча покажет игра.

Пресс-служба ПФК «Арсенал» рассказала о предстоящем матче: