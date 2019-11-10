Тула встретила нападающего «Зенита» Артема Дзюбу пряниками
Футболисты «Арсенала» и «Зенита» уже прибыли на стадион.
Через полчаса на стадионе «Арсенал» начнется матч с петербургским «Зенитом». Обе команды уже прибыли на поле и готовятся к игре.
За команду сине-бело-голубых будет играть Артем Дзюба, выступавший за тульский «Арсенал» в сезоне 2017/18. Несмотря на то, что Дзюба уже не играет за красно-желтых, у нападающего осталось много фанатов среди туляков.
«Спорт-экспресс» сообщает, что туляки вручили футболисту подарили знаменитый пряник. Что подарят футболисты ««Арсенала» гостям во время матча покажет игра.
Пресс-служба ПФК «Арсенал» рассказала о предстоящем матче:
- В случае ничейного исхода повторится рекорд продолжительности домашней ничейной серии «Арсенала» за всё время выступлений в премьер-лиге. Сейчас это достижение составляет 3 матча, оно было установлено ровно года назад, когда туляки поочерёдно завершали миром матчи с «Рубином», «Уфой» и «Оренбургом».
- Кроме того, в случае ничьей, она станет 100-й на тульском стадионе за всё время выступлений главной команды Тулы в чемпионатах России на всех уровнях.
- Второй сезон подряд матч «Арсенала» в Туле с «Зенитом» станет для команд первой игрой второго круга чемпионата.
- В нынешнем чемпионате игрокам «Зенита» принадлежит авторство самого раннего и самого позднего голов, пропущенных туляками. В матче первого круга петербуржцы поразили ворота «Арсенала» на 5-й и 90-й минутах.
- В тульских матчах «Арсенала» с «Зенитом» ещё ни разу не забивалось менее 4 мячей, а во время двух последних визитов питерцев в Тулу зрители видели по 6 голов.
- Артём Дзюба в случае выхода на поле будет противостоять «Арсеналу» четвёртый раз после того, как покинул тульский клуб.
- За «Арсенал» не смогут сыграть Даниил Лесовой из-за условий арендного соглашения и Евгений Луценко из-за дисквалификации.
- В день матча с «Зенитом» исполнится 27 лет защитнику «Арсенала» Максиму Володько.
- 10 ноября 21 год назад «Арсенал» провёл один из самых ярких матчей в истории. В 10-градусный мороз в рамках 1/8 финала Кубка России в Туле со счётом 4:1 был разгромлен липецкий «Металлург». Встреча запомнилась изумрудно-зелёным газоном в обрамлении белого снега и активными действиями бразильских легионеров тульского клуба. Андрадина сделал хет-трик, а ещё однажды отличился Даниэль.
- Игра первого круга завершилась со счётом 3:1 в пользу «Зенита».
- Перед визитом в Тулу «Зенит» занимает первое место в чемпионате. В 15 матчах одержано 10 побед, 3 игры завершено вничью и 2 раза команда терпела поражение. Разница мячей 30-8.
- У «Зенита» лучшая оборона в чемпионате. Ближайший преследователь по этому показателю – ЦСКА – пропустил на 6 мячей больше.
- На чужих полях зенитовцы сыграли 8 раз. Одержано 6 побед и 2 матча проиграно. Разница мячей 12-3.
- «Зенит» чаще всех побеждал в гостевых матчах, а также в нынешнем чемпионате в целом.
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