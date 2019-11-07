Алексей Дюмин раскрыл свой актерский талант в спектакле Сергея Безрукова
Губернатор Тульской области вместе с актером погрузился в эпоху 70-х годов прошлого века. Импровизация вышла очень креативной!
6 ноября в Тульском академическом театре драмы состоялся спектакль Московского губернского театра по повести Василия Шукшина «Энергичные люди». Его посетил губернатор Алексей Дюмин.
Перед началом спектакля глава региона пообщался с его режиссером, художественным руководителем Московского губернского театра, народным артистом РФ Сергеем Безруковым.
Во время общения Алексей Геннадьевич вместе с актером погрузился в атмосферу 1970-х годов. Губернатор оказался неплохим актером!
Затем началась официальная часть на сцене театра. Приветствуя актеров и зрителей, Алексей Дюмин отметил, что Тула славится не только мастеровыми, но и культурными традициями.
– У нас с большим уважением относятся к сценическому искусству, и сегодняшний аншлаг тому подтверждение. В Год театра в нашем регионе проходит особенно много ярких культурных событий. Для зрителей это отличная возможность увидеть постановки в исполнении признанных мастеров, – сказал губернатор.
Алексей Дюмин поблагодарил Сергея Безрукова и артистов Московского губернского театра за решение приехать с гастролями в Тулу. А Сергей Безруков поблагодарил главу региона за приглашение.
Также перед началом спектакля народная артистка России, кинорежиссер, сценарист, президент фестиваля «Улыбнись, Россия!» Алла Сурикова вручила Сергею Безрукову премию «За всё хорошее».
В тот же день Сергей Безруков прогулялся по Тульскому кремлю, Казанской набережной и улице Металлистов. Позже на своей страничке в инстаграме актер признался, что влюбился в Тулу.
«Энергичные люди» в Туле!!! Энергичные руководители!!! Посидели на кухне 70ых с Губернатором Тульской области Алексеем Дюминым...вспомнили время дефицита,анекдоты про Брежнева,выпили,закусили....И обещали друг другу встретиться на юбилее города! Тула действительно преобразилась!!!! Какая набережная))) Какая улица Металлистов.... Влюбился в город! Теперь уже по-настоящему) P.S. Спасибо Алле Суриковой за приз ее кинофестиваля "Улыбнись, Россия!", Который сейчас проходит в Туле! Неожиданно...и приятно). @tularegion71 @teatr_mgt #губернскийтеатр #гастроли #тула #энергичныелюди #режиссер #сергейбезруков #Безруков