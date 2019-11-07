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Алексей Дюмин раскрыл свой актерский талант в спектакле Сергея Безрукова

Алексей Дюмин раскрыл свой актерский талант в спектакле Сергея Безрукова

Губернатор Тульской области вместе с актером погрузился в эпоху 70-х годов прошлого века. Импровизация вышла очень креативной!

6 ноября в Тульском академическом театре драмы состоялся спектакль Московского губернского театра по повести Василия Шукшина «Энергичные люди». Его посетил губернатор Алексей Дюмин.

Перед началом спектакля глава региона пообщался с его режиссером, художественным руководителем Московского губернского театра, народным артистом РФ Сергеем Безруковым.

Во время общения Алексей Геннадьевич вместе с актером погрузился в атмосферу 1970-х годов. Губернатор оказался неплохим актером!

Галерея
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 1
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 2
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 3
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 4
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 5
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 6
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 7
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 8
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 9
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 10
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 11
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 12
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 13
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 14
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 15
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 16
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 17
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Затем началась официальная часть на сцене театра. Приветствуя актеров и зрителей, Алексей Дюмин отметил, что Тула славится не только мастеровыми, но и культурными традициями.

– У нас с большим уважением относятся к сценическому искусству, и сегодняшний аншлаг тому подтверждение. В Год театра в нашем регионе проходит особенно много ярких культурных событий. Для зрителей это отличная возможность увидеть постановки в исполнении признанных мастеров, – сказал губернатор.

Алексей Дюмин поблагодарил Сергея Безрукова и артистов Московского губернского театра за решение приехать с гастролями в Тулу. А Сергей Безруков поблагодарил главу региона за приглашение.

Также перед началом спектакля народная артистка России, кинорежиссер, сценарист, президент фестиваля «Улыбнись, Россия!» Алла Сурикова вручила Сергею Безрукову премию «За всё хорошее».

Галерея
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 1
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 2
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 3
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 4
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 5
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 6
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 7
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 8
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 9
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 10
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 11
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 12
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 13
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 14
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 15
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 16
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 17
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 18
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 19
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 20
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 21
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 22
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 23
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 24
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 25
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 26
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 27
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 28
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 29
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 30
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 31
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 32
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 33
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 34
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 35
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 36
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 37
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 38
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 39
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 40
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 41
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 42
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 43
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 44
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 45
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 46
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 47
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 48
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 49
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 50
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 51
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 52
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 53
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 54
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 55
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 56
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 57
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 58
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 59
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 60
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 61
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 62
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 63
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 64
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 65
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 66
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 67
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 68
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 69
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 70
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 71
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 72
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 73
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 74
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 75
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 76
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 77
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 78
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 79
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 80
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 81
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 82
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 83
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 84
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 85
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 86
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 87
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 88
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 89
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 90
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 91
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 92
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 93
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 94
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 95
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 96
Спектакль "Энергичные люди", Фото: 97
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В тот же день Сергей Безруков прогулялся по Тульскому кремлю, Казанской набережной и улице Металлистов. Позже на своей страничке в инстаграме актер признался, что влюбился в Тулу.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Энергичные люди» в Туле!!! Энергичные руководители!!! Посидели на кухне 70ых с Губернатором Тульской области Алексеем Дюминым...вспомнили время дефицита,анекдоты про Брежнева,выпили,закусили....И обещали друг другу встретиться на юбилее города! Тула действительно преобразилась!!!! Какая набережная))) Какая улица Металлистов.... Влюбился в город! Теперь уже по-настоящему) P.S. Спасибо Алле Суриковой за приз ее кинофестиваля "Улыбнись, Россия!", Который сейчас проходит в Туле! Неожиданно...и приятно). @tularegion71 @teatr_mgt #губернскийтеатр #гастроли #тула #энергичныелюди #режиссер #сергейбезруков #Безруков

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

 
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:53 +1
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