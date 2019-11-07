Алексей Дюмин раскрыл свой актерский талант в спектакле Сергея Безрукова

Губернатор Тульской области вместе с актером погрузился в эпоху 70-х годов прошлого века. Импровизация вышла очень креативной!

6 ноября в Тульском академическом театре драмы состоялся спектакль Московского губернского театра по повести Василия Шукшина «Энергичные люди». Его посетил губернатор Алексей Дюмин.



Перед началом спектакля глава региона пообщался с его режиссером, художественным руководителем Московского губернского театра, народным артистом РФ Сергеем Безруковым.

Во время общения Алексей Геннадьевич вместе с актером погрузился в атмосферу 1970-х годов. Губернатор оказался неплохим актером!

Затем началась официальная часть на сцене театра. Приветствуя актеров и зрителей, Алексей Дюмин отметил, что Тула славится не только мастеровыми, но и культурными традициями.

– У нас с большим уважением относятся к сценическому искусству, и сегодняшний аншлаг тому подтверждение. В Год театра в нашем регионе проходит особенно много ярких культурных событий. Для зрителей это отличная возможность увидеть постановки в исполнении признанных мастеров, – сказал губернатор.

Алексей Дюмин поблагодарил Сергея Безрукова и артистов Московского губернского театра за решение приехать с гастролями в Тулу. А Сергей Безруков поблагодарил главу региона за приглашение.



Также перед началом спектакля народная артистка России, кинорежиссер, сценарист, президент фестиваля «Улыбнись, Россия!» Алла Сурикова вручила Сергею Безрукову премию «За всё хорошее».



В тот же день Сергей Безруков прогулялся по Тульскому кремлю, Казанской набережной и улице Металлистов. Позже на своей страничке в инстаграме актер признался, что влюбился в Тулу.