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В Тулу снова приедет главный Дед Мороз страны

В Тулу снова приедет главный Дед Мороз страны

Дедушка наметил встречу с юными туляками 14 и 15 декабря.

В этом году «Путешествие Деда Мороза с НТВ» вновь охватит всю страну c севера до юга. В Тулу дедушка приедет 14 и 15 декабря. Подробности будут известны позднее.

Отметим, что за три года главный зимний волшебник страны вместе с командой НТВ проехал 40 000 км, посетил более 260 социальных учреждений и 220 малообеспеченных и многодетных семей, подарил 325 тонн подарков.

– И на этот раз самые заветные желания всех, кто верит в добро и чудеса, будут исполнены, а нас ждут миллионы улыбок на лицах детей и сотня сказочных представлений, — сообщает пресс-служба НТВ.

В каждом городе Дед Мороз исполнит желания ребят, оставшихся без попечения родителей, детей с особенностями развития и здоровья, придет в гости к многодетным и малообеспеченным семьям.

Помимо Тулы, Дед Мороз из Великого Устюга посетит Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Ярославль, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щелково, Королёв, Мытищи, Раменское и Москву.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:51 +2
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