В Тулу снова приедет главный Дед Мороз страны

В этом году «Путешествие Деда Мороза с НТВ» вновь охватит всю страну c севера до юга. В Тулу дедушка приедет 14 и 15 декабря. Подробности будут известны позднее.

Отметим, что за три года главный зимний волшебник страны вместе с командой НТВ проехал 40 000 км, посетил более 260 социальных учреждений и 220 малообеспеченных и многодетных семей, подарил 325 тонн подарков.

– И на этот раз самые заветные желания всех, кто верит в добро и чудеса, будут исполнены, а нас ждут миллионы улыбок на лицах детей и сотня сказочных представлений, — сообщает пресс-служба НТВ.

В каждом городе Дед Мороз исполнит желания ребят, оставшихся без попечения родителей, детей с особенностями развития и здоровья, придет в гости к многодетным и малообеспеченным семьям.