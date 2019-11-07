Регоператор «МСК-НТ» напоминает о необходимости оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО вовремя

Наступает пора новогодних праздников. И наверняка каждый из нас хочет встретить Новый год без долгов, в том числе и за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

К сожалению, физические и юридические лица, которые не оплачивают счета, забывают о том, что к ним могут быть применены все предусмотренные действующим законодательством санкции.

Так, неплательщики могут столкнуться со следующими трудностями:

с первого дня образования задолженности к сумме основного долга начисляются пени;

за долги судебные приставы вправе наложить арест на имущество и изъять его в счёт погашения долга;

сотрудники пограничной службы вправе отказать должнику в выезде за границу при прохождении паспортного контроля.

Это основная часть того, что может серьёзно испортить отдых в период зимних каникул.

Напомним, с 1 января 2019 года в квитанции по оплате коммунальной услуги появилась строка «обращение с ТКО» (кстати, узнать, что относится к ТКО, можно здесь). Именно с этой даты в большинстве регионов нашей страны началась реформа в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которая предполагает работу региональных операторов, ответственных за всю цепочку следования отходов от контейнера до полигона. Раньше мусор мог просто оставаться в лесах и оврагах в виде несанкционированных свалок, не попадая на лицензированные полигоны. Такая ситуация наблюдалась и в Тульской области. Теперь это исключено, так как работу по налаживанию транспортирования и утилизации отходов ведут регоператоры.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 28 октября на еженедельном оперативном совещании министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов доложил губернатору Алексею Дюмину о работе региональных операторов по ликвидации несанкционированных свалок.

По словам министра, по сравнению с прошлым годом свалок выявлено на 56% меньше. Уже ликвидировано более 83% свалок от количества выявленных в этом году.

Деятельность регоператоров с каждым днем охватывает все новые населенные пункты области, где ранее жители зачастую складировали мусор в не предназначенных для этого местах и он не вывозился.

Сама услуга стала коммунальной и обязательной к оплате. Плата за неё вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истёкшим. Если у потребителя коммунальной услуги по обращению с ТКО имеется задолженность перед регоператором «МСК-НТ», то компания вправе обратиться в суд с заявлением о вынесении судебного приказа, который является одновременно исполнительным документом (ч. ст. 121 ГПК РФ). После его получения региональный оператор передаёт документ для принудительного исполнения в территориальный отдел службы судебных приставов. Все понесенные судебные расходы будут взысканы с должника.

Договор заключен со всеми потребителями с 1 января и носит характер публичной оферты. Его проект был размещен на сайте ООО «МСК-НТ» 5 декабря 2018 года, а также в официальном источнике опубликования нормативно-правовых актов Тульской области – газете «Тульские известия».

Все договоры считаются автоматически заключенными с потребителями на условиях типового договора.

Отметим, заключение договора в письменной форме с собственниками жилых помещений не требуется (статья 157.2 ЖК РФ).

Региональный оператор «МСК-НТ» несёт ответственность за обращение с ТКО на территории Тульской области, кроме Тулы, Щёкинского и Киреевского районов. Для качественного и своевременного оказания коммунальной услуги потребителям нужно оплачивать её в полном объёме, чтобы не получить начисление пени и штрафов за просрочку платежей. На сайте ООО «МСК-НТ» отражена информация, где можно оплатить услугу без комиссии. Оплачивайте её вовремя, чтобы жить в чистом регионе!