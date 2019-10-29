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Юные туляки завершили второй этап Детской шахматной лиги

Юные туляки завершили второй этап Детской шахматной лиги

По результатам игр определились лидеры турнира и лучшие игроки различных категорий.

В Тульской шахматной гостиной завершился второй этап Детской шахматной лиги. В заключительном турнире месяца на старт вышло 9 спортсменов. В очередной раз своё мастерство продемонстрировала Надежда Фёдорова, набравшая 6 очков из 7 возможных. Вторым в этом турнире стал Михаил Макаров (он набрал 5 очков), а третьей – Софья Беспалова (4.5 очка).

В заключительном турнире, где зачетные баллы удваивались, Софья завоевала приз и в номинации «Лучшая среди девочек» по итогам месяца. Максим Никонов стал лучшим в номинации «2008 год рождения и моложе», а Артемий Мельников занял первое место в номинации «2010 год рождения и моложе».

Первое место очень уверенно с результатом 47 баллов из 50 возможных завоевала Надежда Фёдорова. Следующий этап Лиги стартует в воскресенье, 3 ноября.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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