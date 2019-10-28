Тульские спортсмены выступили на соревнованиях по настольному теннису в Белгороде

26 и 27 октября в Белгороде состоялся лично-командный чемпионат Черноземья по настольному теннису среди ветеранов. Тульскую область представили пятеро спортсменов: Виктор Сошнев, Александр Аленичев, Александр Кривушин, Дмитрий Гусаров, Артем Сошнев.

По итогам соревнований в командном зачете наши спортсмены заняли четвертое место. В личном зачете в категории 50+ Александр Кривушин стал третьим, Александр Аленичев — четвертым.

В категории 60+ Виктор Сошнев также занял четвертое место.

Представляли спортсмены МУДО «ДЮСШ» г. Венев.