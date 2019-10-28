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Став пешеходом, житель Черни выплатил своему сыну 206 тысяч рублей

Став пешеходом, житель Черни выплатил своему сыну 206 тысяч рублей

36-летний мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов.

На исполнении в отделе судебных приставов Чернского и Плавского районов находилось исполнительное производство о взыскании с 36-летнего мужчины задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетнего сына.

Нерадивый отец задолжал ребёнку 206 тысяч рублей. Приставы выяснили, что у мужчины имеется водительское удостоверение, и вынесли постановление о временном ограничении должника в праве управления транспортным средством. После этого долг был полностью погашен.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:12 +3
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