Нацпроект «Образование» в Тульской области: Помочь каждому найти себя

Фото пресс-службы правительства Тульской области, из архива Myslo и roskvantorium.ru.

Мы продолжаем рассказывать о том, как реализуются нацпроекты в нашем регионе. Сегодня мы поговорим об образовании.

Образование — сфера, которая затрагивает жизнь каждого из нас. У нас есть дети или внуки, которые ходят в школу, учатся в колледже или институте. И сами мы, вне зависимости от возраста, хотим расти, строить карьеру, получать новые возможности и, как результат, жить лучше. А для этого нужно постоянно учиться — на протяжении практически всей жизни. Чтобы создать каждому человеку условия для этого, разработан нацпроект «Образование». О его целях нам рассказывает министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Первая цель нацпроекта — дать возможность каждому ребенку, где бы он ни жил и в какой бы семье ни рос, получить качественное образование. Вторая — чтобы он выходил во взрослую жизнь, как ни пафосно это звучит, гармонично развитым человеком, гражданином и патриотом.

– В последние годы образование стали относить к сфере услуг. Однако практика показывает, что оно не может обходиться без воспитательной составляющей, ведь мы должны выпускать разносторонне развитую личность, а не просто грамотного потребителя, — говорит Алевтина Шевелева.

Современная школа

Конечно, одна из ключевых задач нацпроекта — строительство новых образовательных учреждений. Их в нашем регионе не строили долгие годы. До начала нацпроекта «первой ласточкой» стала школа на 600 мест, построенная в районе Зеленстроя в Туле.

И вот новый импульс. 1 сентября распахнуло двери для учеников новое здание центра образования № 4 на 100 мест в Туле. В этом году новую школу начнут возводить в ЖК «Времена года», а в 2020-м по поручению губернатора Алексея Дюмина — в Донском. Именно в этих двух городах особенно остро стоит проблема второй смены. Еще одна школа не менее чем на 1000 мест будет построена в Туле до конца 2022 года. В 2023 году планируется построить школу в одном из сельских населенных пунктов Тульской области.

Важная часть нацпроекта — создание «Точек роста».

В этих образовательных центрах, которые открываются в небольших школах (как правило, в сельской местности), днём помимо основных предметов ребята углублённо изучают технологию, информатику и ОБЖ в специально оборудованных кабинетах. А вечером здесь проходят бесплатные дополнительные занятия, а это уже и IT-технологии, и робототехника, и создание беспилотников. Причем не только для учеников этой школы, но и для детей из соседних сел. Педагоги, которые работают в «Точках роста», прошли специальное обучение в Москве и других городах.

Уже создано 34 «Точки роста», в 2020 году планируется открыть еще 32, в 2022 — еще 14, таким образом, всего их станет 78. И заниматься в них смогут в общей сложности около 40 тысяч детей.

Успех каждого ребенка

Уже с 2016 года по инициативе Алексея Дюмина область стала пилотным регионом проекта по созданию технопарков «Кванториум». Сейчас они работают в Туле, Щекино и Алексине.

В «Кванториуме» юные туляки развивают свои таланты. Проект нашел большой отклик у детей и их родителей. А сколькими изобретениями уже могут похвастаться наши дети! «Умная теплица», тренажер для глаз, множество полезных для человека роботов – эти изобретения уже оценены по достоинству.

Татьяна Зуева, заместитель руководителя детского технопарка «Кванториум»:

Татьяна Зуева – Для детей все пути открыты, главное – захотеть. Задача «Кванториума» – зарядить ребят на идеи, подобрать каждому свою специализацию. У нас работают не учителя, а наставники. В технопарке ведется работа и по патентным изобретениям. К нам уже могут прийти люди с различных предприятий и сказать, что им нужно. Они понимают, что дети могут придумать то, что взрослые порой не смогут, у них более открытый взгляд.

В рамках нацпроекта в Тульской области скоро появятся мобильные кванториумы — большие автомобили, оснащенные таким же оборудованием, как и стационарные технопарки.

На них в отдаленные деревни и поселки приедут квалифицированные преподаватели, которые будут заниматься с ребятами и делиться опытом с учителями местных школ.

Один такой мобильный комплекс приобретен по нацпроекту, второй будет закуплен по поручению губернатора.

И уже в декабре мобильные технопарки начнут курсировать по всей области.

Затраты немалые: стоимость одного кванториума на колесах — 22 млн рублей. Но дело того стоит. За прошедшие три года «кванториальное» движение в Тульской области успело доказать свою эффективность. Наши ребята побеждают на всероссийских конкурсах и олимпиадах. Чтобы попасть на бесплатные занятия по любимому направлению дети записываются в листы ожидания и ждут своей очереди.

Хорошо зарекомендовали себя и ребята из областного эколого-биологического центра (он же Модельный центр дополнительного образования региона). Они принесли Тульской области ряд побед на соревнованиях федерального и даже международного уровня.

С позапрошлого года это учреждение — координатор всего дополнительного образования в регионе. На его порталах https://dopobr71.ru/ и https://р71.навигатор.дети/ есть вся информация о дополнительном образовании в Тульской области.

Цифровая образовательная среда

Цифровизация сегодня охватывает все сферы жизни, поэтому одна из важных частей нацпроекта называется «Цифровая образовательная среда». Она внедряется в 12 школах Тулы, Новомосковска и Щекино. В 2020 году к ним присоединятся еще 100 школ.

И учителя, и родители уже привыкли к электронным дневникам и журналам. А теперь проект дает возможность проводить онлайн-олимпиады, пользоваться федеральными образовательными ресурсами и создавать собственные — региональные.

В планах на 2020−2022 годы создание четырех IT-кубов — технопарков IT-направленности. Это не только программирование, но и информационная безопасность. В IT-кубах будут растить в том числе так называемых «этичных хакеров».

Молодые профессионалы

За среднее профессиональное образование отвечает проект «Молодые профессионалы». Так же называется и российское отделение международного движения «Ворлдскиллс», и это не совпадение: по программам «Ворлдскиллс» сегодня готовят специалистов инженерно-технического профиля. Идет большая профориентационная кампания.

Ребята могут пройти тестирование, защитить свои социальные проекты под наставничеством работников органов власти, руководителей предприятий и др. Есть программа «Билет в будущее» — президентская инициатива, которая дает школьнику возможность получить рекомендации о том, какие специальности ему подходят, пройти мастер-классы, что называется, попробовать будущую профессию руками.

Предприятия области заинтересованы в том, чтобы получить именно тех специалистов, которые смогут наиболее эффективно выполнять современные задачи. Поэтому сегодня они все более активно участвуют в образовательном процессе — студенты проходят практику на тех предприятиях, где в дальнейшем планируют работать. Так, ребята из Щекинского политехнического колледжа проходят практику на «Щекиноазоте».

Если все идет хорошо, уже на третьем курсе работодатель может завести студенту трудовую книжку и взять его на работу — сначала на неполную занятость, затем постепенно загрузка увеличивается.

Тула — регион индустриальный, поэтому акцент на технический профиль вполне понятен. Но что делать тем, у кого душа к технике не лежит?

– Каждому ребенку нужно помочь найти себя, — говорит Алевтина Шевелева. — Поэтому мы ни в коем случае не отказываемся от гуманитарных дисциплин, танцев, музыки, любых видов творчества. Так, первый Центр одаренных детей, который открылся в регионе в 2017 году, имеет музыкальный профиль. Да и те ребята, что выбрали техническое направление, должны быть разносторонне развиты. Даже ученики кванториумов, помимо робототехники и компьютеров, занимаются творческими проектами. Профессиональное развитие — это не узкая тропинка, которую ты выбрал на всю жизнь и ни на шаг с нее не свернуть. Это большая дорога со множеством перспективных развилок, и наша главная задача — обеспечить ребенку сопровождение на всех этих маршрутах.

Но нацпроект ориентирован не только на детей. Он открывает новые возможности для каждого без возрастных ограничений. Например, Министерство труда организовывает обучение людей предпенсионного возраста новым навыкам. В Ворлдскиллз появилась новая квалификация «Навыки мудрых» — для тех, кому за 50. Опытные профессионалы работают наставниками на предприятиях.

Еще до нацпроекта в регионе было создано 12 многофункциональных обучающих центров, где к уже имеющемуся образованию можно получить дополнительные компетенции, сделать, как сейчас говорят, «апгрейд» своих знаний и умений. А если есть потребность, то и овладеть новой профессией.

В планах на 2021 год — создание центра опережающей профессиональной переподготовки на базе Тульского машиностроительного колледжа им. Демидова. Он станет чем-то вроде службы «одного окна» в сфере профобразования.

Так что было бы желание, а возможностей для непрерывного саморазвития становится все больше, и нацпроект «Образование» нам, безусловно, в помощь.

инфографика

Каким будет результат?

Официальный сайт нацпроектов в Тульской области НАЦПРОЕКТЫ71.рф

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