Исследование: На покупку дома тулякам нужно копить 8 лет

Специалисты портала «МИР КВАРТИР» посчитали, сколько времени жителям российских регионов нужно откладывать на приобретение индивидуального дома. Исследователи взяли показатели средних зарплат из данных Росстата, а средние цены на дома — из собственной аналитики.

При расчетах предполагалось, что для покупки жилья откладывается вся зарплата одного из членов семьи, в то время как другой берет на себя расходы на питание и предметы первой необходимости, транспортные расходы и т. д. Данные расчеты справедливы только для семейных людей.

Также не учитывался банковский процент, который «капал» бы будущему покупателю дома при хранении денег на депозите.

Самыми удачливыми, согласно исследованию, оказались жители Чукотского АО — им придется копить всего-то два года.

По расчетам аналитиков, жители Тульской области смогут накопить на дом за 8 лет.

Средняя зарплата в нашем регионе, согласно исследованию, 39478 рублей, а стоимость дома — 4008017 руб.

Дольше всех на свое жилье придется копить жителям Севастополя (21 год), Московской области (21 год), Санкт-Петербурга (19 лет), Краснодарского края и Калининградской области (по 18 лет).

Полную статистику по регионам можно посмотреть здесь.