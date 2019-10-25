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На ул. Металлистов открылся новый арт-объект «Тульский мастеровой»: фоторепортаж

На ул. Металлистов открылся новый арт-объект «Тульский мастеровой»: фоторепортаж

Скульптурная композиция посвящена тульским умельцам.

25 октября на улице Металлистов торжественно открыли новую скульптуру, посвященную тульским умельцам. Ее главный герой — простой, немного лукавый и добродушный «мужичок-тулячок». Он — воплощение того самого Духа мастерства, который в народном фольклоре покровительствует всяческим ремеслам. Он всегда находится рядом с мастером, помогает ему, вдохновляет на создание настоящих шедевров!

Миниатюрный «мастеровой» сидит на молотке и держит в руках уздечку. Это неспроста. «Мал да удал молоток оседлал…» — гласит надпись на молотке. Оседлать молоток — новый речевой оборот, фразеологический неологизм, который означает не просто освоить ремесло, а достичь в нём высокого профессионализма!

Автором идеи и инициатором создания скульптурного подарка городу является Игорь Алексеевич Золотов, известный многим тулякам по арт-объектам «Памятник хвосту» и «Укрощение блохи».

Идею воплотили: Левон Мосоянц (скульптор) и Борис Глазков (кузнец).

Галерея
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 1
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 2
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 3
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 4
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 5
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 6
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 7
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 8
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 9
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 10
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 11
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 12
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 13
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 14
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 15
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 16
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 17
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 18
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 19
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 20
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 21
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 22
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 23
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 24
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 25
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 26
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 27
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 28
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 29
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 30
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 31
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 32
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 33
Тульский мастеровой на ул. Металлистов, Фото: 34
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:40 +3
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