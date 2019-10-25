На базе тульского перинатального центра создадут выездную неонатологическую бригаду

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Цель — снижение младенческой смертности и совершенствование медпомощи новорожденным и недоношенным детям.

Главному врачу ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» Олегу Черепенко приказано создать на базе медучреждения выездную неонатологическую бригаду и организовать ее работу.

Он же должен утвердить порядок перевода и госпитализации новорожденных, приоритетности вызовов, перечень противопоказаний для транспортировки, карту дистанционного интенсивного наблюдения новорожденных, вкладыш в историю болезни и карту вызова/транспортировки.

Кроме того, в документе указано, что бригаду будет нельзя привлекать для других целей, «за исключением особых условий, чрезвычайных ситуаций, по распоряжению или приказу регионального минздрава».

Соответствующий приказ уже подписан заместителем министра здравоохранения Тульской области Татьяной Семиной. Контроль за выполнением возложен на директора департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Елену Дурнову.