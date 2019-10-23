Жители Тульской области смогут пройти тест на ВИЧ

В Тульской области состоится Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019», организуемая федеральным минздравом. Мобильные пункты тестирования (МПТ) – брендированные «Газели» белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах проедут через 191 город 40 регионов России.

В Тульской области тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в Туле, Новомосковске, Донском, Алексине и Щекино. Экспресс-тестирование сопровождается консультацией медиков – специалисты расскажут о путях передачи вируса, возможных рисках в поведении и необходимости регулярного тестирования на ВИЧ.

Тестирование проводится без забора крови, анонимно и бесплатно. Результат будет готов через 20 минут и позволит убедиться в отсутствии этого тяжёлого заболевания, или даст возможность выявить его на ранней стадии, когда лечение особенно эффективно.

В Новомосковске, Донском и Алексине акция состоится 29 октября, с 12.00 до 18.00.

В Новомосковске – на площади перед Городским Домом культуры, ул. Московская, д. 10,

В Донском – на центральной площади города: мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 17,

В Алексине – на центральной площади города: ул. Мира, д. 19.

В Щекино мероприятия акции состоятся 30 октября, в то же время, на площади перед Городским Домом культуры: ул. Ленина, д. 15.