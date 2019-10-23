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Жители Тульской области смогут пройти тест на ВИЧ

Жители Тульской области смогут пройти тест на ВИЧ

Профилактическая акция состоится 29 и 30 октября.

В Тульской области состоится Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019», организуемая федеральным минздравом. Мобильные пункты тестирования (МПТ) – брендированные «Газели» белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах проедут через 191 город 40 регионов России.

В Тульской области тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в Туле, Новомосковске, Донском, Алексине и Щекино. Экспресс-тестирование сопровождается консультацией медиков – специалисты расскажут о путях передачи вируса, возможных рисках в поведении и необходимости регулярного тестирования на ВИЧ.

Тестирование проводится без забора крови, анонимно и бесплатно. Результат будет готов через 20 минут и позволит убедиться в отсутствии этого тяжёлого заболевания, или даст возможность выявить его на ранней стадии, когда лечение особенно эффективно.

  • В Новомосковске, Донском и Алексине акция состоится 29 октября, с 12.00 до 18.00.
  • В Новомосковске – на площади перед Городским Домом культуры, ул. Московская, д. 10,
  • В Донском  – на центральной площади города: мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 17,
  • В Алексине – на центральной площади города: ул. Мира, д. 19.
  • В Щекино мероприятия акции состоятся 30 октября, в то же время, на площади перед Городским Домом культуры: ул. Ленина, д. 15.

О месте и времени проведения акции в Туле будет сообщено дополнительно.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +3
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