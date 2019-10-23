В Тульской области полицейские задержали серийных грабителей

Двое цыган «гастролировали» по районам региона, проникали в дома и забирали ценные вещи.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции в Тульской области задержали представителей цыганского этноса, подозреваемых в совершении грабежей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ограбления преступники совершали ночью или ранним утром. Проникая в частные дома, они забирали деньги и ценные вещи, а затем скрывались. У полицейских имеются сведения о причастности задержанных к грабежам в Богородицком районе и Новомосковске.

Установить личности преступников оперативникам удалось после изучения оставленных на местах происшествий следов и детального анализа обстоятельств совершенных хищений. В результате 23-летний неработающий ранее судимый представитель цыганского этноса и его 24-летний подельник были задержаны.

Полицейские предполагают, что они специально «гастролировали» по районам Тульской области и могут быть причастны к другим преступлениям. Эта информация проверяется. Возбуждены и расследуются несколько уголовных дел по статье «Грабёж».