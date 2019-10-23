Где в Туле не будет света 24 октября
Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.
В четверг сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Приупская, 1-б, 1,
- ул. Металлургов, 81, 83, 85, 96,
- ул. С. Ковалевской,16-24 (чётн.), 17,
- пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
- ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.),
- 1-й Яблочковый пр-д, 2-23,
- 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.).
- пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),
- ул. Яблочкова, 74, 76,
- ул. Щепкина, 2-18 (чётн.),
- ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- Епифанское шоссе, 45-57 (нечётн.),
- ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8,
- п. Октябрьский: 1-й пр-д, 1-8, 47-53 (нечётн.),
- 8-й пр-д, 2-32 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 21,
- 10-й пр-д, 21,
- ул. Сундукова, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
- ул. Судейского, 40-48 (чётн.), 33,
- ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- ул. Жуковского, 29-47 (нечётн.), 38-54 (чётн.), 40-а,
- ул. Пирогова, 11, 12, 7, 30-а, 9, 15, 19-33 (нечётн.), 22-44 (чётн.),
- ул. Гоголевская, 21,
- ул. Комарская, 1-9,
- 1-6 Комарские проезды,
- Мясново: ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 5, 7, 9, 9-а, 11, 30, 59,
- Одоевское шоссе, 41-53 (нечётн.), 27-б, 29-а,
- 2-й Шоссейный пер., 15-32,
- 11-й пр-д, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.),
- 12-й пр-д, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.),
- ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),
- ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
- Скуратово: п. Октябрьский, 101-192, 60, 172-а, 101-а, 138-б, 154-а, 154-б, 190-а, 173-а, 179-б, 190-а, 176-а, 178-а, 179-а,
- п. Старо-Овсянниково, 2-а, 2-52 (чётн.), 3-б, 3-7 (нечётн.),
- п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- ул. Никитина, 8, 10,
- ул. Овражная, 71-95,
- п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45, 74-108, 116-а, 122-162-а (чётн.), 144,
- ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2,
- п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
- ул. Школьная, 1-12.
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