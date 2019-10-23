новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет света 24 октября

Где в Туле не будет света 24 октября

Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.

В четверг сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Приупская, 1-б, 1,
  • ул. Металлургов, 81, 83, 85, 96,
  • ул. С. Ковалевской,16-24 (чётн.), 17,
  • пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.),
  • 1-й Яблочковый пр-д, 2-23,
  • 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.).
  • пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 74, 76,
  • ул. Щепкина, 2-18 (чётн.),
  • ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • Епифанское шоссе, 45-57 (нечётн.),
  • ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8,
  • п. Октябрьский: 1-й пр-д, 1-8, 47-53 (нечётн.),
  • 8-й пр-д, 2-32 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 21,
  • 10-й пр-д, 21,
  • ул. Сундукова, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • ул. Судейского, 40-48 (чётн.), 33,
  • ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
  • ул. Жуковского, 29-47 (нечётн.), 38-54 (чётн.), 40-а,
  • ул. Пирогова, 11, 12, 7, 30-а, 9, 15, 19-33 (нечётн.), 22-44 (чётн.),
  • ул. Гоголевская, 21,
  • ул. Комарская, 1-9,
  • 1-6 Комарские проезды,
  • Мясново: ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 5, 7, 9, 9-а, 11, 30, 59,
  • Одоевское шоссе, 41-53 (нечётн.), 27-б, 29-а,
  • 2-й Шоссейный пер., 15-32,
  • 11-й пр-д, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.),
  • ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),
  • ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
  • Скуратово: п. Октябрьский, 101-192, 60, 172-а, 101-а, 138-б, 154-а, 154-б, 190-а, 173-а, 179-б, 190-а, 176-а, 178-а, 179-а,
  • п. Старо-Овсянниково, 2-а, 2-52 (чётн.), 3-б, 3-7 (нечётн.),
  • п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
  • ул. Никитина, 8, 10,
  • ул. Овражная, 71-95,
  • п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45, 74-108, 116-а, 122-162-а (чётн.), 144,
  • ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2,
  • п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
  • ул. Школьная, 1-12.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:55 +1
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергиигде в Туле отключат светплановые отключения электричествагде отключат свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители Тульской области смогут пройти тест на ВИЧ
Жители Тульской области смогут пройти тест на ВИЧ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.