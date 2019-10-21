На ул. Новомосковской в Туле установят пандус за 700 тысяч рублей

На оперативном совещании в городской администрации рассмотрели обращения туляков. Жители микрорайона Левобережный рассказали, что для них оборудован выход на ул. Новомосковскую, но нет пандуса – коляски приходится нести на руках по крутой лестнице или идти далеко в обход.

Было принято решение обустроить пандус, управление по транспорту и дорожному хозяйству подготовило проектно-сметную документацию. Стоимость работ – около 700 тысяч рублей. Их должны провести не позднее 1 июня 2020 года.