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На ул. Новомосковской в Туле установят пандус за 700 тысяч рублей

На ул. Новомосковской в Туле установят пандус за 700 тысяч рублей

Работы будут проведены по просьбе жителей Левобережного.

На оперативном совещании в городской администрации рассмотрели обращения туляков. Жители микрорайона Левобережный рассказали, что для них оборудован выход на ул. Новомосковскую, но нет пандуса – коляски приходится нести на руках по крутой лестнице или идти далеко в обход.

Было принято решение обустроить пандус, управление по транспорту и дорожному хозяйству подготовило проектно-сметную документацию. Стоимость работ – около 700 тысяч рублей. Их должны провести не позднее 1 июня 2020 года.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:55 +3
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Место
ТулаЛевобережныйулица Новомосковская

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