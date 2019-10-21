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Ледовый дворец в Туле обещают сдать в конце декабря 2019 года

Ледовый дворец в Туле обещают сдать в конце декабря 2019 года

Правда, первых посетителей он примет только в следующем году. Об этом заявил председатель комитета Тульской области по спорту Николай Ивашков.

По словам Николая Ивашкова, обеспеченность граждан спортивными сооружениями в регионе в 2019 году планируется увеличить до 61% (в 2018 году этот показатель составлял 58,4%).

Уровень обеспеченности по районам области:

Сейчас в Тульской области строят Ледовую арену «Газпрома», Ледовый дворец «Щекиноазот» в Щекине и ледовую арену Ефремове, лыжную базу на Косой Горе (уже сдана и открыта), плавательный бассейн в Белеве, физкультурный комплекс в Кимовске и футбольный манеж на Центральном стадионе в Туле.

Из всех перечисленных объектов самым сложным оказалась Ледовая арена «Газпрома». Напомним, что торжественная церемония закладки первого камня в строительство Ледового дворца в Туле состоялась 22 августа 2016 года. Первоначальным сроком сдачи объекта называли декабрь 2017 г.

Но сроки сместились. И в августе 2018 года уникальный для России Ледовый дворец планировали сдать уже в марте 2019 года.

В октябре 2018 года сроки еще немножко подвинули – на второй квартал 2019 года.

В феврале 2019 года строительство дворца обещали завершить «уже в этом году». А в октябре 2019 года сроки стали еще более неопределенными: просто «скоро появится».

21 октября 2019 года на вопрос – когда же откроется Ледовая арена – Николай Ивашков ответил так:

Николай Ивашков

– Ледовая арена будет завершена в декабре этого года. Затем будет этап ввода здания в эксплуатацию, его обкатка. И в ближайшей перспективе арена будет радовать туляков. Сроки определяют строители и инвесторы.

Что касается еще одной ледовой арены, которую строит частный инвестор на территории бывшего стадиона «Штамп», то этот объект – в зоне ответственности администрации города. Напомним, что в феврале этого года пресс-служба администрации Тулы заявляла, что «все работы ведутся в соответствии с графиком. Завершить строительство планируется в первом квартале 2020 года».

К концу 2019 года в Тульской области планируется открыть 8 многофункциональных спортивных площадок для сдачи норм ГТО и центров тестирования в Арсеньеве, Белеве, Богородицке, Донском, Узловой, Щекине и Новомосковске.

Общая потребность в спортсооружениях:

По словам Николая Ивашкова, идет обсуждение строительства в Туле двух бассейнов. Правда, руководитель спорткомитета не смог даже намекнуть, в каком районе Тулы они появятся. Но честно признался, что они будут в разных округах – там, где есть высокая потребность в них.

– Все потребности жителей мы не можем реализовать, не можем в каждом районе Тулы и Тульской области построить бассейн – это дорогое сооружение и в плане строительства, и в плане содержания.

Отметим также, что в 2019 году в Тульской области систематически занимаются физкультурой и спортом 45% граждан (для сравнения: в 2018 году таких было 41,4%).

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 20:36 +2
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