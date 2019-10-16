Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Центральной России
Температура воздуха может быть выше нормы в нескольких регионах.
Теплый ноябрь ожидается в ряде регионов России. Об этом рассказала заведующая лабораторией
Выше нормы температура воздуха ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий.
В Москве ноябрь также может оказаться теплее обычного. Синоптики отмечают, что среднемесячная температура ноября для столицы — минус 1,2 градуса.
Другие статьи по темам
Место