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Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Центральной России

Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Центральной России

Температура воздуха может быть выше нормы в нескольких регионах.

Теплый ноябрь ожидается в ряде регионов России. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в интервью «Российской газете».

Выше нормы температура воздуха ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий.

В Москве ноябрь также может оказаться теплее обычного. Синоптики отмечают, что среднемесячная температура ноября для столицы — минус 1,2 градуса.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:36 +2
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