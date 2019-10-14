новости
новости
Регистрация
Как тулякам оформить гараж в собственность: разъяснение Росреестра

Как тулякам оформить гараж в собственность: разъяснение Росреестра

Зачастую владельцы гаражей не имеют правоустанавливающих документов ни на земельный участок, ни на саму постройку.

Владение гаражом может превратиться в головную боль, если гаражу уже больше 15 лет, а у вас нет документов ни на строение, ни на земельный участок. Его сложно оформить в собственность, продать, завещать, подарить и т. д. Владельцев гаражей может ждать комплексное и системное решение вопросов правового положения и деятельности гаражных (гаражно-строительных) кооперативов, а также оформления прав на объекты гаражного назначения.

Определен механизм предоставления гражданам земельных участков, на которых размещены возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса гаражи, и перечень документов, необходимых для приобретения земельных участков, расположенных под такими постройками. Предусмотрены особенности предоставления земельных участков, на которых размещены коллективные гаражи, а также особенности приобретения и использования имущества общего пользования гаражного назначения.

«В закон «О государственной регистрации недвижимости» планируется внести изменения, в частности, в нем собираются закрепить, что государственный кадастровый учет здания коллективного гаража осуществляется на основании разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, технического плана коллективного гаража и правоустанавливающего документа на предоставленный гаражному кооперативу земельный участок, на котором расположен коллективный гараж», – рассказал начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Кадастровой палаты Тульской области Андрей Деревянко.

При осуществлении государственного кадастрового учета коллективного гаража одновременно будут ставиться на учёт все относящиеся к нему машино-места и помещения. Государственная регистрация права собственности на здание коллективного гаража не осуществляется.

Члены гаражных кооперативов смогут оформить право собственности на основании справок этого гаражного кооператива о полной выплате паевого взноса и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен гараж.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 08:45 0
Другие статьи по темам
Событие
Кадастровая палата по Тульской областиУправление Росреестра по Тульской областиоформление права собственностидокументы на гараж
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Стартовал конкурс на должность главы администрации Тулы
Стартовал конкурс на должность главы администрации Тулы
Погода в Туле 15 октября: облачно, сухо, до +16 градусов
Погода в Туле 15 октября: облачно, сухо, до +16 градусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.