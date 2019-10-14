Как тулякам оформить гараж в собственность: разъяснение Росреестра

Зачастую владельцы гаражей не имеют правоустанавливающих документов ни на земельный участок, ни на саму постройку.

Владение гаражом может превратиться в головную боль, если гаражу уже больше 15 лет, а у вас нет документов ни на строение, ни на земельный участок. Его сложно оформить в собственность, продать, завещать, подарить и т. д. Владельцев гаражей может ждать комплексное и системное решение вопросов правового положения и деятельности гаражных (гаражно-строительных) кооперативов, а также оформления прав на объекты гаражного назначения.

Определен механизм предоставления гражданам земельных участков, на которых размещены возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса гаражи, и перечень документов, необходимых для приобретения земельных участков, расположенных под такими постройками. Предусмотрены особенности предоставления земельных участков, на которых размещены коллективные гаражи, а также особенности приобретения и использования имущества общего пользования гаражного назначения.

«В закон «О государственной регистрации недвижимости» планируется внести изменения, в частности, в нем собираются закрепить, что государственный кадастровый учет здания коллективного гаража осуществляется на основании разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, технического плана коллективного гаража и правоустанавливающего документа на предоставленный гаражному кооперативу земельный участок, на котором расположен коллективный гараж», – рассказал начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Кадастровой палаты Тульской области Андрей Деревянко.

При осуществлении государственного кадастрового учета коллективного гаража одновременно будут ставиться на учёт все относящиеся к нему машино-места и помещения. Государственная регистрация права собственности на здание коллективного гаража не осуществляется.

Члены гаражных кооперативов смогут оформить право собственности на основании справок этого гаражного кооператива о полной выплате паевого взноса и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен гараж.