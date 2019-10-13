В щекинском кафе посетитель угрожал ножом официантке

В Щекино дежурному вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из развлекательных заведений. На место происшествия незамедлительно прибыла группа задержания Росгвардии.

К прибывшим росгвардейцам обратилась официантка, которая пояснила, что один из посетителей угрожал ей ножом. Изучив записи камер наблюдения и выяснив приметы подозреваемого, сотрудники выдвинулись на поиск.

Мужчина, схожий с разыскиваемым был задержан недалеко от места происшествия. При себе у него был обнаружен нож.

Задержанного 33-летнего местного жителя передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.