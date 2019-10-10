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Жители тульской Гостеевки отгородились от всех шлагбаумами и перессорились

Жители тульской Гостеевки отгородились от всех шлагбаумами и перессорились

Людям не нравилось, что мимо их домов в объезд пробок ездит транспорт, и поставили шлагбаумы. Одну проблему решили, но появилась другая.

Гостеевка — тульская деревня из новеньких коттеджей, которые сейчас активно строятся, и ...шлагбаумов. На четыре существующих в деревне улицы приходится аж пять шлагбаумов!

Таким образом жители отгородились от транзитного транспорта, который ездил мимо их домов, сокращая расстояние или объезжая пробку и быстро попадая с улицы Рязанской на Новомосковское шоссе или обратно. Дорога там поселковая, отсыпанная щебнем. Конечно, она не предназначена для большого автомобильного потока, тем более грузового.

В 2016 году жители Гостеевки обратились в администрацию Центрального района Тулы и получили разрешение на установку трех шлагбаумов: у дома №52 (въезд со стороны Новомосковского шоссе), на ул. Центральную (въезд со стороны ул. Рязанской) и на ул. Строителей. Условие было одно:  самостоятельно содержать шлагбаумы, с чем жители согласились.

Ул. Строителей.

Но согласились не все. Некоторые в силу различных обстоятельств отказались скидываться по 2500 рублей. Тем не менее шлагбаумы установили, даже в бОльшем количестве, чем согласовывали: не три, а пять — еще два поставили, закрыв улицу Овражную с двух сторон. Посторонний транспорт ездить перестал, но проблемы не исчезли.

Ул. Овражная.

Теперь трудности с тем, чтобы проехать/выехать из деревни, начали испытывать те жители Гостеевки, которые отказались сдавать на шлагбаумы деньги. Их автомобили не выпускали (или не впускали). Обиженные таким отношением соседи в ответ начали обращаться в полицию и писать заявления на старосту деревни.

В 2017 году кто-то еще из жителей написал заявление в областное министерство имущественных и земельных отношений. Ведомство провело проверку, передало материалы в прокуратуру.

Городская прокуратура в сентябре 2017 года отправилась в Гостеевку проверять исполнение земельного и градостроительного законодательства и выявила факт незаконной установки двух шлагбаумов по ул. Овражной.

Шлагбаумы эти установлены на основании решения территориального общественного самоуправления (ТОС) «Деревня Гостеевка», принятого 14 мая 2016 года. Но решение – это хорошо, а вот правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором установлены шлагбаумы, важнее. А их у ТОСа не оказалось.

В администрации Тулы прокуратуре пояснили, что шлагбаумы установлены на территории, предназначенной для прохождения улично-дорожной сети. Оказалось, что об этом председатель ТОСа знала — она обращалась в МИЗО о согласовании установки шлагбаумов на ул. Овражной и получила от ведомства 12 апреля 2016 года отказ: «установка шлагбаумов на этой улице приведет к нарушению прав неопределенного круга лиц, поскольку земли эти относятся к категории общего пользования».

8 октября 2017 городская прокуратура направила в Ленинский районный суд Тульской области исковое заявление с требованием обязать ТОС «Деревня Гостеевка» демонтировать незаконно установленные шлагбаумы по ул. Овражной. И 24 октября суд удовлетворил иск прокуратуры.

Прошло больше года, но решение суда исполнено не было. Без вмешательства властей жители не смогли договориться между собой.

Именно поэтому в начале августа этого года в деревню направилась большая комиссия, в которой участвовали представители администрации Тулы, МИЗО, управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города и др.

Цель визита – напомнить, что шлагбаум на ул. Овражной надо демонтировать до 15 августа 2019 года на основании предписания от управления по административно-техническому надзору Тулы, а дальнейшую организацию дорожного движения придется заново обсудить.

Но разговор зашел в очередной тупик: никто из жителей не хотел открывать именно свою улицу для сквозного проезда. Каждый предлагал пустить транспорт по соседней.

В пресс-службе администрации Тулы пояснили, что с 3 по 31 августа в Гостеевке сотрудники администрации обходили дома и узнавали мнение жителей по поводу организации дорожного движения автомобильного транспорта. 1 сентября на общем собрании подвели итоги: свое мнение высказали 119 собственников домов.

Большинством голосов решено перекрыть проезд от ул. Центральной д. Гостеевка до ул. Рязанской с установкой знаков «Тупик» со стороны заездов от Новомосковского шоссе и ул. Рязанской.

Тогда же жители решили, что перекрыть дорогу нужно надежно — железобетонными блоками. 4 сентября управление по транспорту и дорожному хозяйству установило в деревне знак «Тупик».

В пресс-службе администрации Тулы сообщили: жители домов по ул. Овражной и ул. Строителей, а также домов, расположенных во второй линии застройки д. Гостеевка, имеют свободный доступ к дороге, ведущей к ул. Рязанской. Дорога эта бесхозная, но в планах администрации города взять ее на муниципальный баланс.

Правда, быстро всё сделать не получится: сначала будет сформирован земельный участок от ул. Центральной до Рязанской. Затем теруправление по Центральному округу Тулы проведет процедуру признания дороги бесхозной, и только после этого ее возьмут на баланс города.

Правда, все эти действия всё равно не прекратили споры в деревне. По состоянию на 8 октября (на момент выезда в деревню корреспондентов Myslo) два шлагбаума на ул. Овражной так и стоят, хотя почти два месяца назад их должны были убрать. Остался шлагбаум и на ул. Строителей. В администрации отметили, что работа по оптимизации и организации проездов в д. Гостеевка будет продолжена.

Сами жители идеальный для всех выход видят в строительстве объездной дороги.

Согласно плану развития территорий, утвержденному еще в 2015 году, вокруг деревни действительно должна была проходить объездная дорога (на карте обозначена фиолетовым цветом).

Та самая дорога к СНТ «Ветеран». Владельцы домов в нем, кстати, тоже отгородились шлагбаумами от соседней Гостеевки.

Но каким-то чудесным образом часть ее территории оказалась в составе СНТ «Ветеран».

 

В программе развития транспортной инфраструктуры Тулы до 2035 года, утвержденной весной этого года, строительства этой дороги уже нет в плане. Однако есть другое предложение: соединить улицу Рязанскую и Новомосковское шоссе, продлив Городской переулок (на карте обозначено красным цветом).

 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 08:43 +4
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