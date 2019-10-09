Мусорный полигон под Тулой работает без санитарно-защитной зоны?

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В августе 2019 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели плановую проверку мусорного полигона между поселками Ленинский и Барсуки (Большая Тула). Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. В отношении ООО «Энергокор-Агро», осуществляющего эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), было установлено, что

предприятием не разработан и не согласован в установленном порядке проект санитарно-защитной зоны для полигона ТКО.

За выявленное нарушение в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ и выдано предписание.

Как это нет санзоны? В Туле эта организация эксплуатирует полигон несколько лет. А вообще полигон в Ленинском поселке существует с 1977 года.

Всё дело в новом постановлении Правительства РФ от 3 марта 2018 года, которое утвердило новые Правила установления санитарно-защитных зон. То есть разрешение на эксплуатацию полигона у организации есть, а санитарно-защитная зона не установлена? Получается, так.

Свалка находится на месте выработанного карьера. В 100-150 метрах – кладбище.

что это за предприятие?

ООО «Энергокор-Агро» — подмосковная организация, которая базируется в городе Ступино Московской области. В Туле она эксплуатирует полигон твердых коммунальных отходов: между поселками Барсуки и Ленинским. Компания — активный участник госзакупок, заключала 19 контрактов на почти 18 млн рублей, в том числе с районными администрациями Тулы, МКУ «Сервисный центр города Тулы», МУП «Ремжилхоз».

Предприятие неоднократно проверяли Роспотребнадзор, Росприроднадзор и профильное министерство. И в ходе плановых и внеплановых проверок в работе полигона регулярно находили нарушения.

Так, в августе 2019 года Росприроднадзор уличил ООО «Энергокор-Агро» в искажении или сокрытии экологической информации.

Организации было выдано предписание не допускать искажений информации о состоянии воздуха и внести ее в статистическую форму отчетности. Судя по отчету о проверках, предприятие также не вносило полную и достоверную информацию в журнал учета в области обращения с отходами в 2019 году.

Еще в 2017 году Роспотребнадзор при плановой проверке полигона в Ленинском поселке зафиксировал факт складирования на полигоне со стороны кладбища отходов вне рабочей карты и отсутствия промежуточной изоляции грунтом. Установлено, что при размещении отходов на полигоне не в полном объеме осуществляется производственный лабораторный контроль за качеством грунтовой воды, качеством почвы. Не согласован проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для полигона ТБО.

А еще ранее, в 2015 году, предприятие штрафовали за нарушение требований в области охраны атмосферного воздуха на 215 тыс. руб. Кроме того, полигон в нарушение закона принимал и московский мусор.

Судя по реестру проверок юрлиц, предписания надзорных органов ООО «Энергокор-Агро» часто не выполняло.

что будет с полигоном дальше?

Жители Большой Тулы давно просят закрыть полигон в Барсуках. «Мусорка» вырабатывает свой ресурс, и ее планируют закрыть.

Весной 2019-го министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов доложил губернатору, что полигон включен в территориальную схему обращения с отходами и имеет необходимые разрешительные документы.

В 2020 году предусмотрено планомерное прекращение поступления на него твердых коммунальных отходов. В дальнейшем планируется прием иных видов инертных неопасных отходов до достижения предельных лимитов его вместимости, либо использование полигона в качестве резервного.

Получается, ждать закрытия барсуковского полигона жителям придется еще минимум год, а там — посмотрим.