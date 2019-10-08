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В Щекино пройдут межрегиональные соревнования по спортивной аэробике
Фото: gazetahimik.ru

В Щекино пройдут межрегиональные соревнования по спортивной аэробике

В них примут участие 240 спортсменов из семи регионов России.

В эти выходные Федерация спортивной аэробики Тульской области в пятый раз проведёт межрегиональные соревнования  «Золотая осень на Тульской земле». Они пройдут в Щекино, по адресу: ул. Гагарина, д. 11. Начало в субботу, в 14.00, в воскресенье – в 10.00. В соревнованиях примут участие 240 спортсменов из Тульской, Московской, Волгоградской, Владимирской, Тамбовской, Ярославской областей, а также из Москвы.

Спортивная аэробика – вид спорта, официально зарегистрированный во Всероссийском реестре видов спорта. Спортивная аэробика является одним из пяти видов гимнастики (наряду со спортивной и художественной гимнастикой, акробатикой и прыжками на батуте) признанным и пропагандируем FIG (Международной федерацией гимнастики).

Спортсмены продемонстрируют гибкость, ловкость, взрывную силу, координацию движений. Выступления проходят под динамичную музыку и объединяют в себя акробатические, гимнастические, танцевальные элементы и взаимодействия с партнёрами по команде.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:25 +1
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Место
Тульская областьЩекино

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