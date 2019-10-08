3-летней Ане Романенко из Узловой требуются деньги на реабилитацию

Фото со странички Марии Романенко, «ВКонтакте».

За помощью в редакцию обратилась мама девочки Мария Романенко. Уже год семья Ани пытается реабилитировать малышку. Сейчас девочке необходима реабилитация в питерском центре «Прогноз».

– У нас есть шанс на восстановление, — говорит Мария Романенко. — Если и неполное, то до состояния комфортного существования в обществе. Девочке ещё нет четырех лет. Чем раньше будут активные реабилитации, тем лучше мозг на них среагирует. Аня растёт. Выносливость к занятиям становится выше. Нас не может не радовать то, что у малышки появился стойкий интерес ко всему, что мы ей предлагаем. И мы надеемся, что со временем Аня сможет чувствовать себя как обычный ребёнок: играть, дружить, учиться в обычной школе.

– Сейчас Аня готова к большому объёму информации, который она может вместить в свой мозг, чтобы двигаться дальше. Но нужен толчок. Аня до сих пор плохо понимает, что ей говорят. Понимание речи тоже растёт, но настолько медленно, что кажется, что Анютка уже давно начала бы шагать широкими шагами к нашей общей цели, но просто не понимает, что мы пытаемся ей донести.

Питерская клиника «Прогноз» выставила счет. На сегодняшний день сумма сбора – 177 тысяч рублей, которые включают реабилитацию и (частично) проживание семьи. Все документы можно увидеть ЗДЕСЬ. Реквизиты для помощи Ане: карта Сбербанка 2202 2008 2171 8184, Мария Елгуджановна Р. Срок сбора до 2 декабря 2019 года.