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«Падают, крючатся и умирают»: Алексинцы сообщают о массовом отравлении пчёл
Фото «Алексинские вести».

«Падают, крючатся и умирают»: Алексинцы сообщают о массовом отравлении пчёл

По мнению пострадавших пчеловодов, причиной падежа пчел мог стать инсектицид, которым местное хозяйство обработало свои поля с цветущей горчицей.

Массовый мор пчёл зафиксирован в конце прошлой — начале наступившей недели в Авангарде, Шелепине, Даниловке, Ладереве, Боженинове и других селах и деревнях на территории района. Об этом пишут «Алексинские вести».

По мнению пострадавших пчеловодов, причиной падежа пчел мог стать инсектицид, которым местное сельхозпредприятие ООО «Тесницкое» обработало свои поля с цветущей горчицей в районе деревни Бухторма. Предположительно, для защиты зерновых культур от вредителей использовался препарат «Монарх», который опасен для пчёл и для человека также.

- Это случилось 7 июня и с каждым днем все сильнее. Пик был в понедельник-воскресенье. Вышел утром во двор, и в горле запершило, а ведь наша Даниловка за 3 км от горчичного поля. Что уж говорить о пчеле, которая 7-8 км пролетает и даже дальше. У меня 28 ульев погибло. Летная пчела практически вся. Это катастрофа! — приводит издание известного в Алексине пчеловода, участник и победитель многих городских и региональных ярмарок и конкурсов Михаил Зубков.

- У нас 23 пчелиных семьи до сих пор гибнут с пятницы. Пчелы начинают кружиться, падают, крючатся и умирают. Только успеваем убирать! — вторят пчеловоды Татьяна Андреевна и Владимир Павлович Филипповы из Авангарда.

Такая же история, по словам собеседников, у многих знакомых алексинских пчеловодов. В понедельник, 10 июля, в местной ветслужбе было тесно от пришедших пожаловаться на падеж пчел фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. Ветеринары выезжали на места, брали пробы, чтобы исключить инфекционные заболевания насекомых. И фактически подтверждали по внешним признакам, что мор пчел, скорее всего, вызван их отравлением ядохимикатами.

К сожалению, подтвердить это документально сложно. Все наши собеседники обзвонили ветлаборатории Тульской, Московской, Белгородской, Воронежской и других областей. И везде им сказали, что такой анализ не делают, потому что он очень сложный и дорогой.

«Ситуация усугубляется тем, что инсектицид «Монарх», если речь действительно идет о нем, может быть опасен и для человека тоже, причем — в течение всех 30 дней, которые он действует, согласно инструкции. То есть все это время ничего выросшего в округе в лесах и на лугах в рот взять нельзя — ни грибы, ни ягоды, ни лечебные травы. Безопасность клубники, смородины, яблочек, огурцов и тому подобных садово-огородных плодов также под вопросом. Дышать жителям окрестных деревень тоже в респираторах? В деревне Сурнево, говорят, признаки отравления почувствовал и сам пчеловод…» – пишет издание.

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Место
Тульская областьАлексинский район

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