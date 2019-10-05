«Позвони на городской»: в Тульской области домашние телефоны все еще популярны

В этом плане наш регион в пятерке самых консервативных.

За 10 лет число телефонных аппаратов в домах россиян упало более чем в полтора раза. Об этом пишет RT со ссылкой на отчет Росстата

C 2008 по 2018 год число домашних телефонов у городских жителей России сократилось с 280,4 до 151,6 устройств на тысячу человек.

Тульская область попала в пятерку регионов, в которых домашние телефоны все еще очень популярны. Больше всего «городских» на тысячу населения остаётся у москвичей (245,7), жителей Санкт-Петербурга (217,7), Севастополя (215), городов Тульской области (211) и Воронежской (209,4) области.

Меньше всего стационарных телефонов осталось у жителей городов Дагестана (4,2), Чечни (5,7), Ингушетии (8,1), Тувы (36,4) и Якутии (63,9).