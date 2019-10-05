В Тульской области мошенники обманули за сутки пять человек

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Полиция сообщает, что на территории нашего региона продолжают фиксировать случаи телефонных мошенничеств. Как правило, схема действия преступников примитивна, но люди самых разных возрастов все равно продолжают им верить. Всего за сутки стало больше на пять жертв.

«Житель Советского округа Тулы через банкомат перечислил 150 тысяч рублей неизвестному человеку, который накануне позвонил ему по телефону и под выдуманным предлогом убедил совершить денежный перевод. У жительницы поселка Барсуки с банковской карты были списаны более 7,5 тысяч рублей. В Узловском районе женщина через банкомат перевела более 22 тысяч рублей на указанный незнакомцем номер сотового телефона», — рассказали корреспонденту Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Кроме того, у 62-летней жительницы пос. Первомайский Щекинского района с банковской карты мошенники списали более 14 тысяч 700 рублей, а 35-летняя жительница пос. Ломинцевский, используя мобильный банк, со своей карты перевела на карту незнакомца почти 28,5 тысяч рублей.

В полиции еще раз напоминают, что банковским работникам запрещено осведомляться о реквизитах карт.

Поэтому под такой просьбой, каким бы ни был предлог для выяснения сведений, скрывается мошенник. Кроме того, стражи порядка просят граждан быть внимательными при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера или банковские карты. В этом случае также велик риск стать жертвой мошеннических действий.