В 2020 году в Донском построят новую школу

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В рамках рабочей поездки в Донской глава Тульской области Алексей Дюмин посетил детский сад №2, который был открыт в прошлом году после длительного капремонта. На внебюджетные средства там были созданы современные условия для развития детей. Детсад посещают 147 ребят.

Глава администрации Донского Руслан Бутов рассказал Алексею Дюмину об обеспеченности детей местами в дошкольных учреждениях. Очередь для детей от 3 до 7 лет в Донском ликвидирована в декабре 2016 года, решается вопрос устройства детей раннего возраста. Не обеспечены местами шестеро детей в возрасте от полутора до 3 лет.

По словам министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой, в очереди в детские сады стоит 1161 ребенок в возрасте до 3 лет.

Для ликвидации очередности к 2021 году министерство образования региона совместно с органами местного самоуправления и министерством строительства ведет работу по созданию дополнительных мест, преимущественно за счет строительства новых зданий детских садов.

В 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» будет введено в эксплуатацию 5 новых детских садов (в Веневском и Щекинском районах, в Новомосковске и Туле). Идет подготовка к строительству ещё пяти детсадов в Киреевске, Ефремове, Туле и Ревякино. В планах на 2020-2021 годы строительство еще 8 объектов.

Для создания новых детских садов из федерального бюджета привлечено более 1,4 млрд рублей. За счет перепрофилирования помещений в этом году планируется создать 531 место для детей до 3 лет в 14 действующих дошкольных учреждениях.

«Необходимо сделать все для того, чтобы родители могли спокойно работать, зная, что их дети под присмотром, что с ними занимаются профессиональные педагоги», – отметил Алексей Дюмин.

Глава региона поручил министерству образования совместно с главами администраций муниципалитетов, где сейчас строятся школы и детские сады, держать ход работ на постоянном контроле, контролировать их качество и сроки окончания.

– Благодаря региональной и федеральной поддержке вопрос ликвидации очереди в детские сады в Донском практически решён. А вот по второй смене в школах города он стоит еще острее, чем в Туле. Для его решения на 2019-2020 годы выделено 400 млн рублей на строительство школы. Это поможет полностью устранить данную проблему в микрорайоне Центральный, где она наиболее актуальна, – сообщил Алексей Дюмин.

Новую школу в Донском планируется построить в 2020 году.