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На каких улицах Тулы отключат свет 2 октября

На каких улицах Тулы отключат свет 2 октября

Плановые работы пройдут в областной столице с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Ленина, 7,
  • 1-й Красный пер., 15,
  • ул. Коминтерна, 2-а,
  • ул. М. Горького, 33, 31-а, 27-а, 33-в, 33-а, 33-в, 33-е, 33-д,
  • ул. М. Смирнова, 105-109, 94-122,
  • ул. Кауля, 17-23,
  • ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.),
  • ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
  • ул. Попова, 40-59,
  • ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
  • ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
  • ул. Гастелло, 41,
  • ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84,
  • ул. Крылова, 30-46 (чётн.); 31-47 (нечётн.),
  • п. Восточный, 27-57,
  • ул. Некрасова, 3-19, 4-22,
  • ул. Пирогова, 19, 21, 23,
  • ул. Космонавтов, 15, 17.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:53 +2
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