Фото Тульского экзотариума.

Изменения связаны с тем, что в холодное время года рано темнеет, а животные реагируют на смену светового дня.

Тульский экзотариум переходит на зимний режим работы. Обе экспозиции будут открыты для посещения с 10.00 до 18.00, касса будет закрываться за час до окончания работы зоопарка на новой экспозиции и за полчаса до окончания работы старой.

Изменения в графике связаны с тем, что в холодное время года рано темнеет, а животные, как и люди, реагируют на смену светового дня, биологические часы диктуют смену поведения, они становятся более пассивными и раньше удаляются для сна.

К каждому животному в экзотариуме индивидуальный подход, для каждого разработана специальная «зимняя» диета. Специально для колонии палочников сотрудники зоопарка заморозили несколько десятков килограммов малиновых листьев, потому что другую еду эти экзотические насекомые просто не воспринимают.

В планах руководства на зиму – приобретение новых животных и организация новых интересных массовых мероприятий с экологическим уклоном.