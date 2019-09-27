Тульская городская Дума шестого созыва начала свою работу

После первого заседания Тульской городской Думы шестого созыва Ольга Слюсарева дала свое первое интервью на посту мэра Тулы.

На заседании присутствовали члены Совета Федерации Федерального собрания РФ, депутаты Госдумы, члены регионального правительства, депутаты Тульской областной Думы и другие почетные гости.

Из 35 избранных депутатов на заседании присутствовало 32 человека.

В соответствии с регламентом право открытия заседания было предоставлено старейшему по возрасту депутату — Владимиру Ростовцеву.

Избранные депутаты в торжественной обстановке зала для заседаний на втором этаже «белого дома» приняли присягу.

Они пообещали соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав и законы Тульской области, Устав муниципального образования город Тула, муниципальные правовые акты, честно и добросовестно исполнять возложенные полномочия, служить процветанию города Тулы и благополучию его жителей.

На заседании выбрали главу муниципального образования, ей стала олимпийская чемпионка по велоспорту, чемпионка мира, депутат Тульской облдумы шестого созыва Ольга Слюсарева. Символический ключ города-героя Тулы Ольге Анатольевне передал председатель Тульской городской Думы пятого созыва Юрий Цкипури.

– Этот символический ключ я передаю в красивые, нежные, но очень надежные и крепкие руки, – сказал Юрий Иванович. – И пусть он символизирует дальнейшее развитие нашего прекрасного города, процветание нашей прекрасной тульской земли.

Ольга Слюсарева поблагодарила депутатов за оказанное ей доверие и пообещала приложить все свои усилия на этом ответственном посту. А уже чуть позже, немного переведя дух, Ольга Анатольевна дала интервью Myslo.

– Ольга Анатольевна, ключ, который Вы держите в руках, тяжелый?

– Ключ тяжелый, наверное, как и обязательства главы муниципального образования город Тула. Но я надеюсь, сил хватит и для удержания ключа от города, и для реализации всех проектов.

– Вы сегодня волновались?

– Очень! И это то самое волнение, когда ты стоишь на старте ответственных международных соревнований, Олимпийских игр. Когда тебе говорят, что ты отстаиваешь не только свое имя, а честь страны, региона и своего города. Так что поволноваться мне пришлось. Но за свою спортивную карьеру я поняла, что волнение не выхолащивает и не сжигает этот настрой, а, наоборот, мобилизует тебя внутренне, настраивает на результат.

– Ваши первые шаги в новой должности?

– У нас очень много вопросов. Самый приоритетный — это развитие социальной сферы. Все болезненные вопросы, на которые обращает внимание наш губернатор, необходимо будет решать. Те наказы, которые получили кандидаты в период избирательной кампании, нужно также выполнить. Мы не можем подвести наших жителей и оставить без внимания ни один вопрос.

– Будете ли уделять внимание развитию спорта в городе?

– Как мама четверых сыновей я хочу, чтобы наши дети с самого маленького возраста имели возможность заниматься спортом: в любом образовательном учреждении, на любой площадке — чтобы это было доступно, легко и свободно.

Заседание Тульской городской Думы продолжилось уже под председательством нового мэра. Были выбраны три заместителя председателя Тульской городской Думы. Ими стали Анастасия Дементьева, Алексей Ионов и Евгений Смольянинов.



Анастасия Дементьева.



Алексей Ионов.



Евгений Смольянинов.

– Основная задача моей работы в качестве депутата Тульской городской Думы — решение вопросов, которые волнуют туляков, и разработка нормативно-правовых актов, направленных на развитие нашего города, – рассказала Myslo Анастасия Дементьева. – Общаясь с избирателями, понимаю, что сегодня остаются проблемными сферы ЖКХ, транспорта, необходимо усиливать социальную сферу — эти направления будут приоритетом в моей работе.

Отдельное внимание стоит уделять благоустройству нашего города. Будем продолжать работу программ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, актуализировать Правила благоустройства.

В действующем созыве представлены различные политические партии, что позволит Думе более объективно и комплексно рассматривать вопросы. Но самое главное — всегда быть на связи с избирателями.

Также были выбраны председатели пяти комиссий:

Ольга Зайцева – председатель комиссии по социальной политике,

Александр Фаистов — председатель комиссии по жизнеобеспечению города, транспорту и связи,

Елена Тимохина — председатель комиссии по местному самоуправлению, регламенту и межпартийному взаимодействию,

Александр Швыков — председатель комиссии по инвестиционной политике, строительству и развитию предпринимательства,

Дмитрий Федотов — председатель комиссии по бюджету, налогам и собственности.

Депутаты рассмотрели вопрос о проведении конкурса на замещение должности главы администрации города Тулы. Конкурс пройдет 29 октября в 10.00.



Наша справка

В Туле действует «двуглавая» система управления: глава муниципального образования город Тула (мэр) и глава администрации (сити-менеджер).

Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования, избирается из числа депутатов Тульской городской Думы на срок полномочий Тульской городской Думы действующего созыва и исполняет свои полномочия на постоянной основе. Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя Тульской городской Думы.

Глава администрации руководит администрацией.

Главой администрации муниципального образования город Тула является лицо, назначаемое на должность главы администрации муниципального образования город Тула по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности.

Контракт с главой администрации муниципального образования город Тула заключается на срок полномочий Тульской городской Думы, принявшей решение о назначении лица на должность главы администрации города (до дня начала работы Тульской городской Думы нового созыва), но не менее чем на два года.