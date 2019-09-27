Болей за наших: смотри «Краснодар» – «Арсенал»!

В 10-м туре РПЛ «Арсенал» отправится на выезд к «Краснодару». Удастся ли «канонирам» одержать верх над одним из лидеров чемпионата в гостях?

В 10-м туре «Краснодар» потерпел второе поражение в сезоне, уступив ЦСКА. «Арсенал» еще никогда не забивал в ворота краснодарцев на выезде. Удастся ли тулякам навязать «быкам» борьбу в этой встрече? Отошли ли краснодарцы от ряда поражений в разных турнирах? Смотрите онлайн матч 11-го тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» - «Арсенал» 29 сентября в 18.45 на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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