На проспекте Ленина в Туле вылетевшая на тротуар иномарка сбила человека

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, вечером 27 сентября на проспекте Ленина в районе остановки «Ул. Каминского» произошла авария с участием трех иномарок: Mitsubishi Colt, Skoda Rapid и Renault Logan.

По имеющейся в настоящий момент информации, все три автомобиля ехали по проспекту Ленина в направлении от центра города.

Как рассказал водитель Skoda, Mitsubishi Colt несся по дороге с высокой скоростью и совершил с его автомобилем касательное столкновение, сбив зеркало. После этого Colt столкнулся с Logan, вылетел на тротуар и сбил пешехода.

По информации Myslo, пострадавшему мужчине 78 лет, он госпитализирован с подозрением на переломы ребер.

Окончательную причину ДТП и все обстоятельства произошедшего предстоит установить сотрудникам ГИБДД.