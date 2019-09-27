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На проспекте Ленина в Туле вылетевшая на тротуар иномарка сбила человека

На проспекте Ленина в Туле вылетевшая на тротуар иномарка сбила человека

ДТП случилось 27 сентября в районе остановки «Ул. Каминского».

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, вечером 27 сентября на проспекте Ленина в районе остановки «Ул. Каминского» произошла авария с участием трех иномарок: Mitsubishi Colt, Skoda Rapid и Renault Logan.

По имеющейся в настоящий момент информации, все три автомобиля ехали по проспекту Ленина в направлении от центра города.

Как рассказал водитель Skoda, Mitsubishi Colt несся по дороге с высокой скоростью и совершил с его автомобилем касательное столкновение, сбив зеркало. После этого Colt столкнулся с Logan, вылетел на тротуар и сбил пешехода.

По информации Myslo, пострадавшему мужчине 78 лет, он госпитализирован с подозрением на переломы ребер.

Окончательную причину ДТП и все обстоятельства произошедшего предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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ДТП на пр.Ленина - ул. Каминского, Фото: 1
ДТП на пр.Ленина - ул. Каминского, Фото: 2
ДТП на пр.Ленина - ул. Каминского, Фото: 3
ДТП на пр.Ленина - ул. Каминского, Фото: 4
ДТП на пр.Ленина - ул. Каминского, Фото: 5
ДТП на пр.Ленина - ул. Каминского, Фото: 6
ДТП на пр.Ленина - ул. Каминского, Фото: 7
ДТП на пр.Ленина - ул. Каминского, Фото: 8
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:50 +6
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