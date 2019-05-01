Ольга Слюсарева, олимпийская чемпионка: «Я сентиментальна, но на пьедестале не плакала»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Ольга Слюсарева приехала на интервью к нам в редакцию. Спокойная, скромная, с обаятельной обезоруживающей улыбкой на открытом лице и с задорным молодым блеском в глазах. 28 апреля Ольга отметила юбилей.

- Ольга Анатольевна, для Вас 50 лет — просто красивая цифра или нечто большее?

- Просто цифра, да и не очень-то и красивая. Вплоть до самого дня рождения, когда друзья и знакомые начали звонить и поздравлять, я даже не задумывалась об этой цифре. А 28 апреля стукнуло по голове (смеется). Говорят, вот всё хорохорится, строит из себя девочку. Нет, не в этом дело. Просто у меня такое внутреннее состояние. Когда мне было чуть за тридцать, психологически мой возраст остановился на 26 годах. Ну, а сейчас мне чуть-чуть побольше. А 50 — это совсем не мое!

Я еще такое могу: и с мальчишками через забор, и по деревьям с ними лазить. У меня маленькие дети, и мне просто необходимо хорошо выглядеть.

Четыре пацана, они смотрят на меня — никак нельзя мне стареть (улыбается). Хочется, чтобы они мною гордились. 20 апреля мы ходили к Егору в гимназию № 11 на «Веселые старты», выполняли задания, и сын потом сказал: «Мам, ты такая крутая!»

- Спортивное прошлое не дает покоя?

- Ни минуты! Никак не отпускает. Хочется «гоняться», выступать, куда-то ехать… Очень большая часть жизни — 30 лет — проведена в спорте, на велосипеде. Я от спорта совсем не устала. У меня такое чувство: вот я сейчас сяду на велосипед и так же быстро поеду как раньше (улыбается). Какая-то такая внутренняя легкость. Мне повезло прожить именно такую спортивную жизнь, хотя, как у каждого спортсмена, было много трудностей и разочарований. Но я рано начала к этому философски относиться, потому что понимала — всё зависит от человека. Я и с детьми разговариваю на эту тему. Они мне говорят, вот, я мечтаю о том-то или о том-то. Я отвечаю, понимаете, чтобы мечта сбылась, для этого надо что-то делать. Я тоже мечтала стать чемпионкой мира, и для этого я тренировалась, много работала и стала чемпионкой мира… шесть раз! Есть такое выражение, что у Бога нет других рук, кроме твоих. А я перефразировала под себя: у Бога нет других ног, кроме твоих.

- Сколько у Вас медалей за спортивную карьеру?

- Я не подсчитывала никогда. Они все лежат в коробке, ленточки помяты, дети ими играют.

- И олимпийские медали там?

- Да, медального иконостаса у меня нет (смеется). Когда мы из квартиры переехали всей семьей в большой дом (это было моей мечтой!), коробки с медалями и фотографиями я так и не разобрала. Забот хватает и других, тем более что уже давно не в этом счастье.

- Ольга Анатольевна, давайте вспомним летние Олимпийские игры в Афинах в 2004 году. Какие эмоции Вы испытали, когда выиграли золото?

- Ту гонку я помню до мелочей, такое не забудется никогда. Там ехать всего-то 25 минут, 102 круга по 250 метров. Но столько разговоров с собой за это время! Прошло чуть больше половины гонки, и я ее фактически проигрывала. Четверо спортсменов ушли в отрыв, и я подумала, что уже их не догоню. А я же ехала за победой. Как вернуться домой без золотой медали? Это же позор, со стыда можно сгореть!

Я на тот момент уже была четырехкратной чемпионкой мира, и я себе говорила: «Если ты сейчас проиграешь, кому нужны твои четыре медали, это абсолютный ноль!»

Вот такие разговоры я с собой вела. И я поняла, что не хочу получить пятое место. Как это, у меня нет шансов? Я не согласна! Шанс есть всегда, только нужно его правильно использовать. И я поднажала, всех догнала, перегнала и выиграла эту Олимпиаду. На пьедестале у меня уже была тихая, спокойная радость — не было ни эмоций, ни слез. Я человек очень сентиментальный, могу над фильмом или мультфильмом расплакаться, но на пьедестале — никогда. У меня были мысли, что я со спокойной душой и гордо поднятой головой могу вернуться домой.

- А сейчас следите за спортивными соревнованиями? Болеете за кого-то?

- Только за своего старшего сына Сергея Ростовцева. Ему в этом году исполняется 22 года, у него за плечами уже весь набор медалей со всевозможных чемпионатов и велогонок. Сейчас он переходит из юниоров в мужскую элиту, это очень трудный период. Он мечтает попасть на Олимпиаду, приводит в пример Михаила Игнатьева, спортсмена из Питера, который уже в 19 лет стал олимпийским чемпионом в Афинах. А я ему говорю, каждому свое. Он выиграл Олимпиаду в 19 лет, а я на следующий день — в 35 лет. Но сейчас у сына срабатывает юношеский максимализм…

- Егор и Богдан тоже катаются?

- Да, они выросли на беговелах, а сейчас катаются на велосипедах с удовольствием. У нас любимый семейный вид спорта — триатлон, где бегут, едут на велосипедах и плывут. В июне будем принимать участие в соревнованиях в Московской области.

- Вы закончили спортивную карьеру много лет назад и до сих пор в прекрасной форме. В чем Ваш секрет?

- Я далеко не в форме (смеется). Хочется вернуться к той форме, в которой я была, мне до этого работать и работать или, как говорит мой тренер, «топить и топить». Просто привыкаешь к одним размерам, а потом немножко расплываешься, и уже непривычно покупать в магазинах одежду совсем других размеров. Хотя очень много комплиментов слышу в свой адрес. Возможно, людям со стороны это незаметно, но мне есть с чем сравнивать.

- С чего начинается Ваш день?

- С душа и чашки кофе. Я кофеманка, без кофе не могу. К этому напитку меня приучила Италия, где я прожила 10 лет. Там культ кофе, и я подсела на него. А вот соцсети я просматриваю только тогда, когда все дети уложены спать. Тогда уже читаю новости, письма, заказываю одежду для детей в интернет-магазинах.

- Какое блюдо всегда есть на Вашем столе?

- Мы с мужем уже девять лет вегетарианцы, так что для меня самое важное — грибы, овощи, фрукты и много-много зелени. Мясо или рыбу я готовлю для мамы, дети иногда тоже могут съесть. Кстати, за столом мы часто смотрим «Сватов» — это любимый сериал нашей семьи, дети его на цитаты разобрали. Под него очень хорошо отдыхать.

- Ваш совет родителям, которые хотят отдать ребенка в спорт.

- Не реализовывайте через детей свои амбиции. Танцы, музыкальная школа, рисование, гимнастика, репетиторы… Это не детям надо, а родителям. Слушайте детей и учитывайте их пожелания!

досье myslo

Ольга Слюсарева



Родилась 28 апреля 1969 г. в городе Червоный Донец (Украина).

Окончила: ТГПУ им. Л. Н. Толстого , факультет физического воспитания, Орловскую региональную академию государ­ственной службы (ныне РАНХиГС).

Российская шоссейная и трековая велогонщица, олимпийская чемпионка (бронза в 2000 г. в Сиднее, золото и бронза и в 2004 г. в Афинах), шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России.

Почетный гражданин городов Тула, Батайск, Афины.

Семья: муж Константин Пономарев, сын Сергей Ростовцев (1997 г. р., от первого брака), сыновья Егор (2009), Богдан (2012) и Никита (2016) Пономаревы.

Любит читать книги Ирины Хакамады.

Любимый сериал: «Сваты».

Любимая еда: зелень, овощи и фрукты.

Автомобиль: «Киа Пиканто».

Домашние любимцы: маламут Ник, дворняжка Степан и мейнкун Лиза.

Девизы: «Всё будет так, как я захочу» и «Ко всему относись философски».