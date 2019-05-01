Ольга Слюсарева, олимпийская чемпионка: «Я сентиментальна, но на пьедестале не плакала»
Myslo пообщался с Ольгой Анатольевной Слюсаревой, олимпийской чемпионкой по велоспорту, замечательным человеком и просто красивой женщиной.
Ольга Слюсарева приехала на интервью к нам в редакцию. Спокойная, скромная, с обаятельной обезоруживающей улыбкой на открытом лице и с задорным молодым блеском в глазах. 28 апреля Ольга отметила юбилей.
- Ольга Анатольевна, для Вас 50 лет — просто красивая цифра или нечто большее?
- Просто цифра, да и не очень-то и красивая. Вплоть до самого дня рождения, когда друзья и знакомые начали звонить и поздравлять, я даже не задумывалась об этой цифре. А 28 апреля стукнуло по голове (смеется). Говорят, вот всё хорохорится, строит из себя девочку. Нет, не в этом дело. Просто у меня такое внутреннее состояние. Когда мне было чуть за тридцать, психологически мой возраст остановился на 26 годах. Ну, а сейчас мне чуть-чуть побольше. А 50 — это совсем не мое!
Я еще такое могу: и с мальчишками через забор, и по деревьям с ними лазить. У меня маленькие дети, и мне просто необходимо хорошо выглядеть.
Четыре пацана, они смотрят на меня — никак нельзя мне стареть (улыбается). Хочется, чтобы они мною гордились. 20 апреля мы ходили к Егору в гимназию № 11 на «Веселые старты», выполняли задания, и сын потом сказал: «Мам, ты такая крутая!»
- Спортивное прошлое не дает покоя?
- Ни минуты! Никак не отпускает. Хочется «гоняться», выступать, куда-то ехать… Очень большая часть жизни — 30 лет — проведена в спорте, на велосипеде. Я от спорта совсем не устала. У меня такое чувство: вот я сейчас сяду на велосипед и так же быстро поеду как раньше (улыбается). Какая-то такая внутренняя легкость. Мне повезло прожить именно такую спортивную жизнь, хотя, как у каждого спортсмена, было много трудностей и разочарований. Но я рано начала к этому философски относиться, потому что понимала — всё зависит от человека. Я и с детьми разговариваю на эту тему. Они мне говорят, вот, я мечтаю о том-то или о том-то. Я отвечаю, понимаете, чтобы мечта сбылась, для этого надо что-то делать. Я тоже мечтала стать чемпионкой мира, и для этого я тренировалась, много работала и стала чемпионкой мира… шесть раз! Есть такое выражение, что у Бога нет других рук, кроме твоих. А я перефразировала под себя: у Бога нет других ног, кроме твоих.
- Сколько у Вас медалей за спортивную карьеру?
- Я не подсчитывала никогда. Они все лежат в коробке, ленточки помяты, дети ими играют.
- И олимпийские медали там?
- Да, медального иконостаса у меня нет (смеется). Когда мы из квартиры переехали всей семьей в большой дом (это было моей мечтой!), коробки с медалями и фотографиями я так и не разобрала. Забот хватает и других, тем более что уже давно не в этом счастье.
- Ольга Анатольевна, давайте вспомним летние Олимпийские игры в Афинах в 2004 году. Какие эмоции Вы испытали, когда выиграли золото?
- Ту гонку я помню до мелочей, такое не забудется никогда. Там ехать всего-то 25 минут, 102 круга по 250 метров. Но столько разговоров с собой за это время! Прошло чуть больше половины гонки, и я ее фактически проигрывала. Четверо спортсменов ушли в отрыв, и я подумала, что уже их не догоню. А я же ехала за победой. Как вернуться домой без золотой медали? Это же позор, со стыда можно сгореть!
Я на тот момент уже была четырехкратной чемпионкой мира, и я себе говорила: «Если ты сейчас проиграешь, кому нужны твои четыре медали, это абсолютный ноль!»
Вот такие разговоры я с собой вела. И я поняла, что не хочу получить пятое место. Как это, у меня нет шансов? Я не согласна! Шанс есть всегда, только нужно его правильно использовать. И я поднажала, всех догнала, перегнала и выиграла эту Олимпиаду. На пьедестале у меня уже была тихая, спокойная радость — не было ни эмоций, ни слез. Я человек очень сентиментальный, могу над фильмом или мультфильмом расплакаться, но на пьедестале — никогда. У меня были мысли, что я со спокойной душой и гордо поднятой головой могу вернуться домой.
- А сейчас следите за спортивными соревнованиями? Болеете за кого-то?
- Только за своего старшего сына Сергея Ростовцева. Ему в этом году исполняется 22 года, у него за плечами уже весь набор медалей со всевозможных чемпионатов и велогонок. Сейчас он переходит из юниоров в мужскую элиту, это очень трудный период. Он мечтает попасть на Олимпиаду, приводит в пример Михаила Игнатьева, спортсмена из Питера, который уже в 19 лет стал олимпийским чемпионом в Афинах. А я ему говорю, каждому свое. Он выиграл Олимпиаду в 19 лет, а я на следующий день — в 35 лет. Но сейчас у сына срабатывает юношеский максимализм…
- Егор и Богдан тоже катаются?
- Да, они выросли на беговелах, а сейчас катаются на велосипедах с удовольствием. У нас любимый семейный вид спорта — триатлон, где бегут, едут на велосипедах и плывут. В июне будем принимать участие в соревнованиях в Московской области.
- Вы закончили спортивную карьеру много лет назад и до сих пор в прекрасной форме. В чем Ваш секрет?
- Я далеко не в форме (смеется). Хочется вернуться к той форме, в которой я была, мне до этого работать и работать или, как говорит мой тренер, «топить и топить». Просто привыкаешь к одним размерам, а потом немножко расплываешься, и уже непривычно покупать в магазинах одежду совсем других размеров. Хотя очень много комплиментов слышу в свой адрес. Возможно, людям со стороны это незаметно, но мне есть с чем сравнивать.
- С чего начинается Ваш день?
- С душа и чашки кофе. Я кофеманка, без кофе не могу. К этому напитку меня приучила Италия, где я прожила 10 лет. Там культ кофе, и я подсела на него. А вот соцсети я просматриваю только тогда, когда все дети уложены спать. Тогда уже читаю новости, письма, заказываю одежду для детей в интернет-магазинах.
- Какое блюдо всегда есть на Вашем столе?
- Мы с мужем уже девять лет вегетарианцы, так что для меня самое важное — грибы, овощи, фрукты и много-много зелени. Мясо или рыбу я готовлю для мамы, дети иногда тоже могут съесть. Кстати, за столом мы часто смотрим «Сватов» — это любимый сериал нашей семьи, дети его на цитаты разобрали. Под него очень хорошо отдыхать.
- Ваш совет родителям, которые хотят отдать ребенка в спорт.
- Не реализовывайте через детей свои амбиции. Танцы, музыкальная школа, рисование, гимнастика, репетиторы… Это не детям надо, а родителям. Слушайте детей и учитывайте их пожелания!
Ольга Слюсарева
Родилась 28 апреля 1969 г. в городе Червоный Донец (Украина).
Окончила: ТГПУ им.
Российская шоссейная и трековая велогонщица, олимпийская чемпионка (бронза в 2000 г. в Сиднее, золото и бронза и в 2004 г. в Афинах), шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России.
Почетный гражданин городов Тула, Батайск, Афины.
Семья: муж Константин Пономарев, сын Сергей Ростовцев (1997 г. р., от первого брака), сыновья Егор (2009), Богдан (2012) и Никита (2016) Пономаревы.
Любит читать книги Ирины Хакамады.
Любимый сериал: «Сваты».
Любимая еда: зелень, овощи и фрукты.
Автомобиль: «Киа Пиканто».
Домашние любимцы: маламут Ник, дворняжка Степан и мейнкун Лиза.
Девизы: «Всё будет так, как я захочу» и «Ко всему относись философски».