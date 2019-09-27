Идеи для Тулы: QR-коды на домах, SUP-серфинг и система очистки Упы вдоль набережной

Это второй этап питчинг-сессии проектов, которые могут качественно изменить жизнь в Туле и области.

Первый этап состоялся 26 апреля на дне рождения кластера «Октава». Среди 62 заявок для развития Тулы экспертным советом было отобрано 10 проектов, которые вошли в шорт-лист.

Жюри проекта:

Дмитрий Миляев — исполняющий обязанности главы администрации Тулы.

Алексей Давлетшин — министр молодежной политики Тульской области.

Ольга Пивень — заместитель директора по особым поручениям Госкорпорации Ростех, руководитель креативной рабочей группы кластера «Октава».

Алексей Насонов — управляющий директор Digital October.

Екатерина Гольдберг — внештатный автор Forbes Life, эксперт по культурному программированию и вовлечению жителей, сооснователь и партнер архитектурного бюро Orchestra, архитектор.

Эдуард Моро — архитектор и урбанист, проектировщик городской среды, архитектор кластера Октава, основатель архитектурного бюро Orchestra, в настоящее время занимается стратегией развития Казанки, проектами развития общественных пространств в малых городах.

Алиса Багдонайте — главный куратор Центра современного искусства «Заря» во Владивостоке, в котором со второй половины 2014 года при ЦСИ «Заря» также работает единственная на Дальнем Востоке программа арт-резиденций.

Елена Сдобникова — главный продюсер креативного видеопродакшна Бюро «Рабочее название», сооснователь сообщества и клуба «Спортивная секция».

Президент Автономной некоммерческой физкультурно-спортивной организации «Город спорта» Григорий Борц презентовал проект «Город спорта». Этот проект уже действует более года на открытых спортивных площадках Тулы, где команда профессиональных тренеров бесплатно проводит совместные тренировки для жителей города.

- Современных спортивных площадок в Туле появилось много, но оказалось, что жители не знают, как правильно на них заниматься, — рассказал Григорий Борц. — Именно поэтому мы привлекли к работе тренеров из фитнес-клубов, которые бесплатно занимаются с жителями. Мы проводили в течение года также фестивали и соревнования, в общей сложности наши занятия посетили порядка 1500 человек. Проблема в том, что найти тренеров, которые бы готовы были на безвозмездной основе заниматься, порой очень сложно.

Эксперты оценили важность проекта и предложили подключить к реализации спортивные магазины в качестве спонсоров, а также ввести систему добровольных взносов. Исполняющий обязанности главы администрации Тулы Дмитрий Миляев также поддержал проект и посоветовал Григорию Борц подать заявку на получение гранта от комитета по спорту.

Проект очистки водотока вдоль Казанской набережной представил Роман Ковалев, директор института горного дела и строительства Тульского государственного университета. Он отметил, что при строительстве набережной, была проведена огромная работа по очистке русла Упы, но выше по течению расположено большое количество промышленных объектов, а значит, через какое-то время русло вновь загрязнится. Выход из этой ситуации — строительство стационарной станции по очистке водотока. Роман Ковалев предложил оформить станцию очистки в виде арт-объекта, который может стать дополнительной точкой притяжения. Предполагаемая стоимость проекта — 10 млн рублей.

- Сама по себе идеология проекта соответствует интересам государства по улучшению экологии. Казанская набережная для Тулы и области и России — уникальный проект, который был реализован в сжатые сроки. Естественно было бы преступлением не сохранить то, что было сделано с таким трудом. Поэтому проект, безусловно, заслуживает внимания, он достаточно серьезный и важный, — отметил Дмитрий Миляев.

Студент ТулГУ Дмитрий Абрамов предложил создать велопарковки у корпусов университетов Тулы. Эксперты также нашли идею нужной городу, в котором активно развивается велодвижение.

- Проект крайне нужный и правильный, — прокомментировала идею Ольга Пивень. — Тула достаточно активно сама по себе развивается, здесь очень много активистов, которые развивают велодвижение. Велопарковки у вузов — это очень хорошая и правильная идея. Мы готовы вам всячески помочь и поддержать вас. У нас есть промышленные дизайнеры, которые помогут доработать проект.

О важности развития в Туле SUP-Surfing заявил Владимир Мостов, руководитель проекта, шеф-бариста сети кофеен «Сова». SUP-Surfing — это серфинг на спокойной воде, который активно развивается во многих городах. Местом для занятий SUP-спортом предложена Казанская набережная:

- Наша задача - популяризировать этот спорт, а на Казанской набережной прогуливается ежедневно большое количество людей. После того, как желающие освоят этот вид спорта на малой воде, можно будет организовать занятия на более крупных водоемах, а также провести соревнования.

Эксперты в целом поддержали идею, ответив, что благодаря SUP-Surfing в Туле может появиться новая площадка для спортивного и событийного туризма, а также активного отдыха в городской среде, что расширит возможности Казанской набережной.

- Интересна сама по себе идея, для Тулы она очень свежая. Я с ходу не скажу, насколько она вписывается в концепцию Казанской набережной, но мы рассмотрим ее обязательно, — отметил Дмитрий Миляев.

Создать спортивное пространство на территории сквера памяти воинов-интернационалистов предложил руководитель проекта Николай Фролов. Проект предполагает создание качественного общественного спортивного пространства на территории сквера, а также создания тульского мобильного приложения для совместных тренировок горожан и поиска тренеров.

- Я сегодня вижу то явление, когда людям нужно не столько пообщаться с экспертами или жюри, а между собой. Здесь есть второй стартап, который понимает, какие есть тренды сейчас, и есть третий стартап, который задумался о технологичности и организации трафика посетителей, — отметил Алексей Насонов.

Евгений Шведков, председатель Тульской региональной общественной организации «Центр поддержки молодежных проектов и социальных инициатив» презентовал социальный проект «Активатор», который предполагает комплекс уникальных для региона мероприятий, направленных на развитие творческого, профессионального, духовного потенциала молодых людей Тульской области.

Олег Солопов, кандидат философских наук, доцент кафедры правовых дисциплин ТГПУ им. Л. Н. Толстого , предложил культурно-просветительский проект «Славная летопись — Тульский код». Он предполагает карту с QR-кодами памятных мест с историей славных земляков, реализуется по технологии воспитательного комплекса «Великие земляки Тульского края». Проект подразумевает размещения QR-кодов на домах, не являющихся памятниками архитектуры, но при этом связанных с интересными региональными личными историями.

По итогу презентации эксперты прокомментировали предложенные к реализации идеи.

Алексей Давлетшин:

- Кроме грантов, о которых я ранее говорил, есть всероссийские молодежные форумы «Таврида» и «Территория смыслов», на которых также можно представить проект и получить деньги на их реализацию. Мы отправляем на этот форум молодежь Тульской области абсолютно бесплатно.

Спорт-площадки — это очень хорошая тема, на этой неделе у нас было заседание антинаркотической комиссии, на которой губернатор Алексей Дюмин поставил задачу активнее развивать спорт. В случае, если идея «Город спорта» предполагается некоммерческой, мы готовы поддерживать эту историю. У нас есть задача развивать спорт, который актуален не только для Тулы, но и других муниципалитетов, где также можно реализовывать предложенный проект.

Дмитрий Миляев:

- Большая часть идей, которые мы сегодня услышали — прекрасны, и я с каждым из участников готов отдельно встретиться и обсудить ее. Все спортивные проекты дышали реалистичностью и возможностью воплощения. Проекты, связанные с историей, дышат патриотизмом, не отметить их нельзя.

Что-то в проектах придется еще доработать, но в целом, все идеи хорошие и нужные городу. Они дают ему второе дыхание и показывают, что нет неразрешимых вопросов.

Ольга Пивень:

- Я хочу поблагодарить ребят за то, что они являются лидерами мнений. Трансформация идей — это одна из задач, заложенных в форуме. При необходимости мы готовы стать площадкой для доработки проектов. Первый проект «Город спорта» очень хорош — мы готовы участвовать в вашей событийной сетке, кроме этого вам важна межсоциальная коммуникация, которая позволит привлечь больше спонсоров.

Также финансовую поддержку получило переиздание книги «Легенды о мастере Тычке»: выпуск издания профинансирует партнер кластера компания «Культура потребления».