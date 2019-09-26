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На кладбище в тульском Заречье нашли труп
Фото: image.jimcdn.com

На кладбище в тульском Заречье нашли труп

Личность мужчины устанавливается.

Как стало известно Myslo, несколько дней назад на территории Спасского кладбища в Туле прохожие обнаружили труп мужчины. О страшной находке сразу же сообщили в правоохранительные органы.
 
В ходе осмотра на теле не выявлено признаков, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти мужчины. Документов при умершем не было.
 
Причину и обстоятельства гибели мужчины предстоит установить специалистам.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:50 +3
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