На кладбище в тульском Заречье нашли труп

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Как стало известно Myslo, несколько дней назад на территории Спасского кладбища в Туле прохожие обнаружили труп мужчины. О страшной находке сразу же сообщили в правоохранительные органы.

В ходе осмотра на теле не выявлено признаков, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти мужчины. Документов при умершем не было.

Причину и обстоятельства гибели мужчины предстоит установить специалистам.