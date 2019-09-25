Би-2 представят в Туле новое шоу NewBest

Фото предоставлены Би-2.

На концерте прозвучат и новые хиты Би-2 из альбома «Горизонт событий», и все главные песни группы — greatest hits Би-2, которые любят и знают миллионы. Публика с радостью продемонстрирует это на концертах — хоровое пение в тысячи голосов уже давно стало неотъемлемой частью всех выступлений Би-2.

Здесь же для этого будут созданы все условия: с новым подходом к пространству зала, в котором границы сцены будут размыты, каждый зритель сам будет вовлечён в шоу, станет его неотъемлемой и очень важной частью.

Измерить уровень эмоций, переполняющих как зрителей, так и музыкантов на сцене, невозможно — да и не нужно! Ведь лучше не измерять, а все увидеть, услышать и почувствовать самим. Начало концерта в 19.00.