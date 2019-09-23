Многодетный туляк выиграл в лотерею квартиру в Москве

Житель Тулы выиграл в лотерею квартиру в Москве стоимостью 1 900 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Как признался Василий С., заветный билет он купил, не думая о выигрыше. Мужчина проверил результаты тиража в специализированном киоске.

— Радостную новость мне сообщила продавец. Оказывается, я выиграл квартиру! Признаюсь, я не сразу поверил в такую удачу, — вспоминает миллионер. — Вот так, мечтаешь, чтобы тебе повезло, но не сразу осознаешь, когда это случается.

Победитель работает сборщиком мебели. У него три взрослые дочери. Выигрыш мужчина заберет деньгами и поделит между детьми.