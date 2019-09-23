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Пропавшая в Тульской области школьница найдена

Пропавшая в Тульской области школьница найдена

Она пропала 18 сентября.

Сотрудники отдела МВД России по Щёкинскому району обнаружили пропавшую несовершеннолетнюю девочку. В работе по розыску также принимали участие волонтёры.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области отметили, что девочка ранее уже уходила из дома.

Для установления местонахождения пропавшей полицейскими проводился комплекс мероприятий, в ходе которых удалось выяснить, что школьница находится в гостях у своей совершеннолетней знакомой. Разыскиваемая была обнаружена и возвращена домой.

По предварительным данным, никаких противоправных деяний в отношении неё не совершалось, угроз жизни и здоровью нет. Полицией проводится работа по выяснению деталей случившегося.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:56 +3
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Тульская область

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