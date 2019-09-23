В Туле КамАЗ с военнослужащими протащил легковушку 33 метра
ДТП произошло в районе дома №178-а по ул. Кирова.
Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 23 сентября на ул. Кирова произошла авария с участием военного грузовика КамАЗ и легковушки Chevrolet Lanos.
По предварительной информации, КамАЗ с военнослужащими на борту двигался в сторону Кировского сквера. Легковушка попыталась обогнать его справа и попала в «слепую зону»: водитель грузовика не увидел ее.
В ходе замера на месте происшествия выяснилось, что грузовик подмял Chevrolet под себя и протащил его 33 метра.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. У КамАЗа слегка поврежден бампер, а вот Lanos, по всей видимости, ожидает долгий и недешевый ремонт.
Окончательную причину аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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