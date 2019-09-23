В Туле КамАЗ с военнослужащими протащил легковушку 33 метра

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 23 сентября на ул. Кирова произошла авария с участием военного грузовика КамАЗ и легковушки Chevrolet Lanos.

По предварительной информации, КамАЗ с военнослужащими на борту двигался в сторону Кировского сквера. Легковушка попыталась обогнать его справа и попала в «слепую зону»: водитель грузовика не увидел ее.

В ходе замера на месте происшествия выяснилось, что грузовик подмял Chevrolet под себя и протащил его 33 метра.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. У КамАЗа слегка поврежден бампер, а вот Lanos, по всей видимости, ожидает долгий и недешевый ремонт.

Окончательную причину аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.