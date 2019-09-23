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В Туле КамАЗ с военнослужащими протащил легковушку 33 метра

В Туле КамАЗ с военнослужащими протащил легковушку 33 метра

ДТП произошло в районе дома №178-а по ул. Кирова.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 23 сентября на ул. Кирова произошла авария с участием военного грузовика КамАЗ и легковушки Chevrolet Lanos.

По предварительной информации, КамАЗ с военнослужащими на борту двигался в сторону Кировского сквера. Легковушка попыталась обогнать его справа и попала в «слепую зону»: водитель грузовика не увидел ее.

В ходе замера на месте происшествия выяснилось, что грузовик подмял Chevrolet под себя и протащил его 33 метра.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. У КамАЗа слегка поврежден бампер, а вот Lanos, по всей видимости, ожидает долгий и недешевый ремонт.

Окончательную причину аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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ДТП Кирова 23.09.19, Фото: 1
ДТП Кирова 23.09.19, Фото: 2
ДТП Кирова 23.09.19, Фото: 3
ДТП Кирова 23.09.19, Фото: 4
ДТП Кирова 23.09.19, Фото: 5
ДТП Кирова 23.09.19, Фото: 6
ДТП Кирова 23.09.19, Фото: 7
ДТП Кирова 23.09.19, Фото: 8
ДТП Кирова 23.09.19, Фото: 9
ДТП Кирова 23.09.19, Фото: 10
ДТП Кирова 23.09.19, Фото: 11
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:12 +10
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