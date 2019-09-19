Мэр Тулы сообщил о досрочном прекращении полномочий

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По словам Юрия Цкипури, он по-прежнему останется в строю и будет работать на благо города и области.

Мэр Тулы Юрий Цкипури опубликовал на своей страничке в социальной сети пост, в котором сообщил о досрочном прекращении полномочий как главы города и депутата городской Думы. Он объяснил, что это связано с его избранием депутатом Тульской областной Думы.

«За пять лет сделано много, но еще больше предстоит сделать. Позитивные преобразования в Туле и области стали возможны благодаря вашей поддержке губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, регионального правительства, депутатов Тульской областной Думы и городской Думы», — написал Юрий Цкипури.

В своем обращении Юрий Цкипури поблагодарил коллег, депутатов гордумы, сотрудников аппарата и администрации города за добросовестное отношение к делу, ответственность, активное участие в работе депутатского корпуса.

«В нашем созыве был высокопрофессиональный коллектив, настоящая команда. Спасибо всем за слаженную работу, взаимопонимание и поддержку в принятии важных для города решений! Я по-прежнему остаюсь в строю и буду работать на благо Тулы и Тульской области», — заключил Юрий Цкипури.