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Евгений Авилов отказался от мандата депутата Тульской городской Думы

Евгений Авилов отказался от мандата депутата Тульской городской Думы

Как сообщает «Молодой коммунар», Евгений Васильевич решил вернуться к предпринимательской деятельности.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов отказался от мандата депутата Тульской городской Думы. По информации «Молодого коммунара», он подал в избирательную комиссию Центрального округа заявление о снятии своей кандидатуры.

Напомним, ранее избирком сообщал, что подобных заявлений от чиновника не поступало. Евгений Васильевич пояснил коллегам, что возвращается к предпринимательской деятельности и продолжит работу на благо города:

– От души благодарю туляков за оказанное мне доверие, за долговременное сотрудничество – нам многое удалось сделать вместе с жителями Большой Тулы. Уверен, эффективная команда во главе с губернатором Тульской области А. Г. Дюминым сделает все возможное, чтобы Тула развивалась и дальше, чтобы она становилась еще более прекрасной, комфортной для жителей и гостей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:41 0
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