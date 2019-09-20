Фото из архива Myslo.
При пожаре в Новомосковске погиб мужчина, еще двое пострадали
Происшествие случилось под утро 20 сентября.
Сегодня в 3.43 в службу спасения сообщили о пожаре в квартире, расположенной в Новомосковске на ул. Шахтерской. Два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания прибыли на место происшествия через пять минут.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение было ликвидировано в 3.50. В результате происшествия в комнате размером 3×3 м тлел ковер.
При пожаре погиб 55-летний мужчина. Еще двое пострадали — отравились продуктами горения.
Причина пожара устанавливается.
Другие статьи по темам
Событие