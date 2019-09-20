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При пожаре в Новомосковске погиб мужчина, еще двое пострадали
Фото из архива Myslo.

При пожаре в Новомосковске погиб мужчина, еще двое пострадали

Происшествие случилось под утро 20 сентября.

Сегодня в 3.43 в службу спасения сообщили о пожаре в квартире, расположенной в Новомосковске на ул. Шахтерской. Два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания прибыли на место происшествия через пять минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение было ликвидировано в 3.50. В результате происшествия в комнате размером 3×3 м тлел ковер.

При пожаре погиб 55-летний мужчина. Еще двое пострадали — отравились продуктами горения.

Причина пожара устанавливается.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:26 0
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Тульская областьНовомосковск

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