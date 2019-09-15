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БК «Арсенал» сыграет в Туле товарищеские матчи

БК «Арсенал» сыграет в Туле товарищеские матчи

Игры состоятся 16 и 17 сентября. Приходите поддержать баскетболистов!

Баскетболисты «Арсенала» проведут в Туле два товарищеских матча с курскими «Русичами» в рамках подготовки к сезону. Игры состоятся 16 сентября в 17.00 и 17 сентября в 10.00 в СК «Новое поколение». Вход свободный.

Отметим, что несколько дней назад эти команды уже встречались в Курске. Первый матч выиграли хозяева площадки со счетом 103:96, а во втором поединке оружейники взяли реванш — 71:66.

кстати

А тем временем баскетбольный и футбольный «Арсеналы» подписали соглашение о сотрудничестве. Клубы разработали программу, в рамках которой будут проводиться совместные акции и мероприятия. ФК окажет всестороннюю поддержку БК «Арсенал» в проведении и организации домашних матчей.

- Благодаря этому сотрудничеству мы сможем привлечь на трибуны Центрального стадиона новую аудиторию, популяризировать здоровый образ жизни и занятие спортом в регионе, — отметил в общении с клубной пресс-службой президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев.

- Мы благодарны футбольному «Арсеналу» за то, что в любой ситуации он готов поддержать баскетбольный! Надеемся, что в дальнейшем наши клубы смогут выступать вместе бок о бок: на стадионе и в манеже «Арсенал», — цитирует президента БК «Арсенал» Виктора Ускова клубная пресс-служба.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 08:00 +1
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