БК «Арсенал» сыграет в Туле товарищеские матчи

Баскетболисты «Арсенала» проведут в Туле два товарищеских матча с курскими «Русичами» в рамках подготовки к сезону. Игры состоятся 16 сентября в 17.00 и 17 сентября в 10.00 в СК «Новое поколение». Вход свободный.

Отметим, что несколько дней назад эти команды уже встречались в Курске. Первый матч выиграли хозяева площадки со счетом 103:96, а во втором поединке оружейники взяли реванш — 71:66.

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А тем временем баскетбольный и футбольный «Арсеналы» подписали соглашение о сотрудничестве. Клубы разработали программу, в рамках которой будут проводиться совместные акции и мероприятия. ФК окажет всестороннюю поддержку БК «Арсенал» в проведении и организации домашних матчей.

- Благодаря этому сотрудничеству мы сможем привлечь на трибуны Центрального стадиона новую аудиторию, популяризировать здоровый образ жизни и занятие спортом в регионе, — отметил в общении с клубной пресс-службой президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев.

- Мы благодарны футбольному «Арсеналу» за то, что в любой ситуации он готов поддержать баскетбольный! Надеемся, что в дальнейшем наши клубы смогут выступать вместе бок о бок: на стадионе и в манеже «Арсенал», — цитирует президента БК «Арсенал» Виктора Ускова клубная пресс-служба.