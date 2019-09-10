В Тульской области пропала 42-летняя женщина

42-летняя Лилия Александровна Сизова ушла из дома в деревне Богдановка Новомосковского района 9 сентября, и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.



Приметы пропавшей: рост 155 см, полное телосложение, волосы черные, короткая стрижка, глаза голубые.

Была одета: клетчатое красное платье, балетки.

Волонтеры отмечают, что женщина может нуждаться в медицинской помощи.