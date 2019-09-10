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В Тульской области пропала 42-летняя женщина

В Тульской области пропала 42-летняя женщина

К поискам пропавшей присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

42-летняя Лилия Александровна Сизова ушла из дома в деревне Богдановка Новомосковского района 9 сентября, и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 155 см, полное телосложение, волосы черные, короткая стрижка, глаза голубые.

Была одета: клетчатое красное платье, балетки.

Волонтеры отмечают, что женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Лилии Сизовой, сообщите по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, 02, 102.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:48 +1
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