В Тульской области пропала 42-летняя женщина
К поискам пропавшей присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
42-летняя Лилия Александровна Сизова ушла из дома в деревне Богдановка Новомосковского района 9 сентября, и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 155 см, полное телосложение, волосы черные, короткая стрижка, глаза голубые.
Была одета: клетчатое красное платье, балетки.
Волонтеры отмечают, что женщина может нуждаться в медицинской помощи.
Если вы что-либо знаете о местонахождении Лилии Сизовой, сообщите по телефонам
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