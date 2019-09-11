Фото syt-tula.ucoz.ru
Юных туляков приглашают на занятия ракетомодельным спортом
Объявлен набор школьников от 10 до 18 лет.
Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества объявляет набор школьников от 10 до 18 лет в ракетомодельное объединение «Навстречу к звездам!».
В процессе обучения дети научатся моделировать, конструировать, запускать в небо модели ракет, будут участвовать в соревнованиях.
Ребят ждут по адресу: ул. Пузакова, 48. Телефоны для справок: 47-67-16, 8-953-953-35-18 (Казаков Владимир Львович).
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