Юных туляков приглашают на занятия ракетомодельным спортом

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Объявлен набор школьников от 10 до 18 лет.

Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества объявляет набор школьников от 10 до 18 лет в ракетомодельное объединение «Навстречу к звездам!».

В процессе обучения дети научатся моделировать, конструировать, запускать в небо модели ракет, будут участвовать в соревнованиях.

Ребят ждут по адресу: ул. Пузакова, 48. Телефоны для справок: 47-67-16, 8-953-953-35-18 (Казаков Владимир Львович).