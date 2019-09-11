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14 сентября в Туле ограничат продажу спиртного

14 сентября в Туле ограничат продажу спиртного

14 сентября состоятся массовые праздничные мероприятия, посвященные Дню Тульской области.

В соответствии с законом на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Для удобства покупателей администрация города Тулы просит хозяйствующие субъекты заблаговременно разместить в своих предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от мест проведения массовых мероприятий, информацию об ограничении продажи алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) 14 сентября 2019 года в течение всего дня.

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